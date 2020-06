El exboxeador Floyd Mayweather pagará el funeral de George Floyd

El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather se encargará de pagar el funeral de George Floyd, fallecido el pasado 25 de mayo a causa de la brutalidad policial en Minneapolis (Estados Unidos), según confirmó uno de sus representantes.

"Probablemente se enfadará conmigo por decir esto, pero sí, (Mayweather) pagará el funeral", aseguró a la cadena 'ESPN' Leonard Ellerbe, CEO de 'Mayweather Promotions', que confirmó que el excampeón mundial ya se ha puesto en contacto con la familia de Floyd y que esta ha aceptado su proposición. El directivo recordó que Mayweather no quería hacer público su gesto y que ya "ha hecho este tipo de cosas en los últimos 20 años". 'Money' cubrió en 2011 los gastos del funeral de Genaro Hernández, víctima de un cáncer a los 45 años y al que derrotó en 1998 para ganar su primer cinturón mundial del peso superpluma.

El fiscal general de Minesota, Keith Ellison, a cargo de la investigación de la muerte del afroamericano George Floyd ha asegurado este martes que no descarta ninguna opción respecto a los cargos que va a presentar contra el agente presuntamente responsable, Derek Chauvin, incluido homicidio en primer grado. En declaraciones al programa 'Good Morning America' en la cadena ABC News, el fiscal ha confirmado que está "sopesando todos los cargos" y "todas las opciones están sobre la mesa" respecto a Chauvin, quien fue detenido el viernes por la muerte de Floyd el pasado 25 de mayo y se encuentra provisionalmente en prisión.

No obstante, Ellison ha advertido de que se trata de un caso complicado y que requiere minuciosidad. "En general, los miembros del jurado resuelven todas las dudas en favor de la Policía", ha apuntado, subrayando que "el sistema" hace que "los policías gocen de ciertas inmunidades" que "han quedado establecidas con el curso de los años". En este tipo de casos, ha incidido el fiscal, demostrar los hechos "no es fácil y" quien quiera que diga lo contrario no se ha enfrentado "nunca a uno", ha añadido. Por ello, ha descartado ofrecer plazos sobre cuándo presentará los cargos contra Chauvin.

Por ahora, ha precisado, se está revisando la información que ya había recabado inicialmente el juez del condado encargado del caso, si bien ha prometido que "todo el que tenga culpabilidad tendrá que rendir cuentas". El lunes, Ellison ya había adelantado que, además de a Chauvin, estaba estudiando procesar a los otros tres agentes presentes en el momento de la muerte de Floyd.