Fallece Michael Collins: uno de los tres astronautas del primer viaje a la Luna.

El astronauta Michael Collins ha fallecido este miércoles 28 de abril a los 89 años, víctima de un cáncer, según ha anunciado su familia en un comunicado difundido en Twitter. Collins fue uno de los astronautas, junto a Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que participó en la misión Apolo 11 de la NASA, la primera misión que llevó al ser humano a la Luna, en 1969.

"Lamentamos compartir que nuestro amado padre y abuelo falleció hoy, tras una valiente batalla contra el cáncer", ha anunciado su familia, que señala que Collins "pasó sus últimos días en paz, con su familia a su lado". Según el comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, Collins "siempre enfrentó los desafíos de la vida con gracia y humildad, y enfrentó este, su desafío final, de la misma manera".

Su familia ha querido remarcar que la vida que llevó Collins le ha hecho ser una persona "afortunada" y destacan "su agudo ingenio, su tranquilo sentido de propósito y su sabia perspectiva, obtenida tanto al mirar hacia atrás a la Tierra desde la perspectiva del espacio como al contemplar las tranquilas aguas desde la cubierta de su barco de pesca". Dado este "difícil" momento, su familia ha pedido privacidad y que se le recuerde "con cariño y alegría".

Nacido el 31 de octubre de 1930 en Roma (Italia), Collins recibió numerosas condecoraciones y premios, incluida la Medalla Presidencial por la Libertad en 1969, el Trofeo Robert J. Collier, el Trofeo Conmemorativo Robert H. Goddard y el Trofeo Internacional Harmon. Antes de unirse a la NASA, Collins se desempeñó como piloto de combate y piloto de pruebas experimentales en el Centro de Pruebas de Vuelo de la Fuerza Aérea, en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California, de 1959 a 1963. Logró más de 4.200 horas de vuelo.

Nombrado astronauta de la NASA en 1963, sirvió como piloto en la misión Gemini 10 de 3 días, lanzada el 18 de julio de 1966, durante la cual estableció un récord mundial de altitud y se convirtió en el tercer caminante espacial de Estados Unidos, completando dos actividades extravehiculares. Su segundo vuelo fue como piloto del módulo de comando de la histórica misión Apolo 11 en julio de 1969. Permaneció en órbita lunar mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en caminar sobre la Luna.

Al dejar la NASA en enero de 1970, Collins se convirtió en Subsecretario de Estado de Asuntos Públicos. En abril de 1971, se unió a la Institución Smithsonian como Director del Museo Nacional del Aire y el Espacio, donde permaneció durante 7 años. Fue responsable de la planificación y construcción del nuevo edificio del museo, que abrió al público en julio de 1976, y en abril de 1978, se convirtió en subsecretario de la Institución Smithsonian.

En 1980, Collins se convirtió en vicepresidente de LTV Aerospace and Defense Company, dimitiendo en 1985 para iniciar su propia empresa. Es autor de 'Carrying the Fire' (1974), que describe su experiencia en el programa espacial. También escribió 'Flying to the Moon and Other Strange Places' (1976) y en 1988 'Liftoff: La historia de la aventura de América en el espacio'.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha lamentado la muerte del "gran Michael Collins", uno de los tres astronautas que viajó en el histórico vuelo del Apolo 11, la primera misión de aterrizaje lunar en 1969."Siento mucho la muerte del gran Michael Collins, que acompañó a (Buzz) Aldrin y (Neil) Armstrong en el viaje que culminó con el primer alunizaje", ha escrito el ministro en su cuenta de Twitter.