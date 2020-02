Una familia baja del avión en el que viaja López Obrador por temor a un atentado

Una familia decide bajarse del avión en el que viaja el presidente de México Andrés Manuel López Obrador por temor a sufrir un atentado. Después de tomar la decisión de deshacerse de su aeronave presidencial, el máximo mandatario mexicano realiza sus viajes en aviones comerciales. Es, sin lugar a dudas, una situación poco usual y está generando una serie de problemas, tal y como ha explicado el diario El Universal, como el que se ha vivido esta misma tarde en un aeropuerto del país.

Al saber que el presidente iba a volar en el mismo vuelo que ellos, la familia, compuesta por dos adultos y dos menores, informó a las azafatas que iban a bajar del avión. "Lo hago por mi seguridad y la de mi familia", declaró el padre.

Una familia, al ver que el Ejecutivo federal abordaba el vuelo en el que viajaría, informó a las sobrecargos que se bajaría. #Video 📹 Pedro Villa y Caña https://t.co/4CBrq27K3q pic.twitter.com/a76DIrLSEj — El Universal (@El_Universal_Mx) January 31, 2020

Después de que bajaran las cuatro personas, personal de seguridad revisó la aeronave de arriba a abajo para comprobar que no hubiera ningún tipo de explosivo encendido. Finalmente, los viajeros despegaron con retraso.

El presidente mexicano ha sido noticia los últimos días por su decisión de rechazar su avión presidencial. López Obrador ha asegurado que, en caso de no encontrar más o menos rápidamente un comprador para la aeronave, se realizará una rifa cuyos boletos costarán 500 pesos, unos 24 euros. No obstante, el ganador del sorteo no se llevará el avión de forma física, sino que el Gobierno le abonará la cantidad que consiga una vez logre su venta.