"Mi familia no cree en las vacunas, pero es la única arma para volver a la vida"

Matteo, un joven italiano de 17 años desea vacunarse contra la Covid-19, pero sus padres son "antivacunas". El chico vive en Florencia y asegura que "si es necesario, me comunicaré con el Presidente de la República para poder vacunarme, ya que esta es la única forma de volver a salir", según informan desde el medio del país La Nazione.

El estudiante florentino está tan convencido de querer hacerlo que está a punto de pedir a sus profesores de la escuela que le ayuden a hacer cumplir la decisión para la protección de su salud y la de la población. Al ir en contra de sus padres, el menor les dice: "Mamá, papá: es demasiado importante".

"No entiendo por qué no puedo decidir por mi cuenta ponerme la vacuna", le dijo al abogado matrimonial, Gianni Baldini, contactado por los profesores de la escuela secundaria. Matteo no puede tomar ninguna decisión con un abogado por ser menor de edad, por lo que sabe que finalmente será el juez quien decida por él: está dispuesto a convocar al instituto y otra institución par activar el servicio social territorial para iniciar un recurso ante el tribunal competente.

La otra vía que tiene el chico de Florencia, es ponerse en contacto con la Fiscalía de Menores de Intervención Civil que, en informe de audiencia, cristaliza la voluntad del menor permitiéndole solicitar la apertura de un proceso en el Juzgado que, a su vez, nombrará un curador especial que apoyará la petición del niño contra los padres.

La orientación de la jurisprudencia en materia de vacunación (obligatoria o no), basada en tres sentencias de 2017, va en el sentido de que si existe un peligro concreto para la vida o la salud del menor (por la gravedad y propagación del virus) y existen datos científicos unívocos y consensuados de que ese tratamiento de salud en particular es eficaz, el juez puede "suspender" temporalmente la capacidad del padre que se opone a la vacuna. En otras palabras, el juez considera que la elección del progenitor es más correcta de acuerdo con la ley y la opinión científica "mayoritariamente dominante".