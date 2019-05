Felipe González dice que Guaidó sí habló con los militares... y que le engañaron

El expresidente del Gobierno español Felipe González, que está siguiendo desde muy cerca el conflicto venezolano y que está en contacto permanente con diversos líderes opuestos a Nicolás Maduro, ha dado su dictamen y asegurado que el chavismo se encuentra ante el fin de su ciclo en Venezuela y que el levantamiento militar del pasado martes "hubo bastante engaño" por parte de las fuerzas armadas al jefe del Parlamento e impulsor de la acción, Juan Guaidó.

"Creo que estamos en el final de este ciclo. Como no tengo carácter Caribe no anticipo el día D ni la hora H", indicó González en una entrevista al diario argentino 'Clarín'. El socialista González sostuvo que está al corriente de lo que sucede en Venezuela y que ha hablado con el líder opositor Leopoldo López, quien se encuentra como huésped en la embajada de España en Caracas. "Sin ser demasiado específico, afirmo que las conversaciones (entre oposición y militares) han existido y hubo bastante engaño", agregó.

El martes, Guaidó liberó a López junto a un grupo de uniformados y después marchó junto a él hacia una base militar en Caracas, en una jornada que finalizó sin que el grueso de las fuerzas armadas venezolanas se pusiera del lado de Guaidó, reconocido como presidente encargado por cerca de 60 países. Asimismo, el exgobernante insistió en que la inteligencia cubana juega un papel fundamental en todo el proceso.

"Veo a la inteligencia cubana tendiendo trampas. Pero hace dos años estos contactos no existían, por lo tanto algo se está precipitando", recalcó. González sentenció que para él no será aceptable que, tras la eventual caída del actual Gobierno, haya quien diga que no sabía lo que sucedía en Venezuela, "como sucedió con Stalin o con Hitler".

A su juicio, "las bayonetas sostienen a Maduro", pero no es necesario que se produzca un golpe de Estado, sino que "alcanza con que los militares de las cuatro fuerzas se pongan de acuerdo para decirle a Maduro 'hasta aquí hemos llegado'". Consideró que a partir de ahí "habría que negociar si se puede (...) la salida de Maduro". En su opinión, si eso se produce, debe ir seguido por un período de transición que dure dos meses y sea "inclusivo". "Y contar con una figura, que no se ve todavía clara, que sea capaz de dar credibilidad respecto al rescate económico de Venezuela", puntualizó.

Respecto a las potencias internacionales relacionadas, González aventuró que "Rusia no se la jugará por Venezuela", pero que "Cuba no tiene más remedio" porque para la isla es "un problema de supervivencia". Sobre Estados Unidos, afirmó que su inteligencia "no opera racionalmente porque es imposible operar racionalmente con un presidente como (Donald) Trump" y recriminó que en enero, cuando asumió Maduro su nuevo mandato presidencial, Washington no sabía qué hacer con Venezuela.