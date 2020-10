Finaliza la primera vista del juicio a Salvini por abusos contra migrantes

El líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ha finalizado este sábado su primera comparecencia ante el tribunal de Catania que está decidiendo si finalmente será juzgado por delito de secuestro y negligencia al denegar el desembarco de 131 migrantes en agosto de 2019, cuando desempeñaba todavía la labor de ministro del Interior. "Estoy calmado y sereno. No creo que haya violado ninguna ley, sino que he hecho lo que los italianos me pidieron", hizo saber Salvini este pasado viernes.

El magistrado Nunzio Sarpietro todavía no ha alcanzado una decisión al respecto y ha programado otra comparecencia para el próximo 20 de noviembre, según informa el diario 'L'Stampa'. Tanto el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, como el ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, podrían comparecer en algún momento del proceso.

Si el caso llega finalmente a un tribunal para su juicio en firme, Salvini, que comparece después de que el Senado italiano decidiera retirarle la inmunidad de la que disfrutaba, podría enfrentarse a 15 años de cárcel.

La audiencia judicial se lleva a cabo en un ambiente políticamente cargado, ya que la Liga emitió un llamamiento a nivel nacional a sus seguidores para que viajen a Catania para mostrar su apoyo a Salvini.

La líder del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, y Antonio Tajani, viocepresidente del partido Forza Italia del ex primer ministro Silvio Berlusconi, han mostrado su apoyo al líder de la Liga, que se dirigirá a las multitudes el sábado después de su comparecencia ante la corte, flanqueado por otros miembros de la oposición conservadora de Italia.

El líder italiano también se encuentra inmerso en otro proceso relacionado también con abusos a migrantes por haber decidido retrasar el desembarco de migrantes y refugiados rescatados por el barco de la ONG Open Arms en 2019.