Rusia habla de guerra nuclear tras pedir Finlandia entrar urgente en la OTAN

Finlandia se prepara para poner fin a su tradicional política de no alineamiento con la inminente solicitud de ingreso en la OTAN, un cambio histórico propiciado por la invasión rusa de Ucrania y el radical cambio en el entorno de seguridad europeo. Este jueves, tanto el presidente finlandés, Sauli Niinsito, como la primera ministra, Sanna Marin, anunciaban su apoyo a la adhesión a la organización, pues "fortalecería la seguridad". La respuesta de Rusia no ha tardado y horas después el Kremlin ha recalcado que la adhesión supondría una amenaza para Rusia y ha manifestado que "la siguiente expansión de la OTAN no hace que el continente sea más estable o seguro". Tal manifestación llega después de afirmar hoy que el suministro de armas occidentales a Ucrania, el entrenamiento de las tropas ucranianas en su uso, el envío de mercenarios y los ejercicios de la OTAN junto a las fronteras rusas aumentan la posibilidad de un conflicto directo, en el que siempre existe el riesgo de una guerra nuclear en toda regla.

"Finlandia debe solicitar su ingreso en la OTAN sin demora. Esperamos que los pasos a nivel nacional aún necesarios para tomar esta decisión se tomen rápidamente en los próximos días", dijeron ambos mandatarios en un comunicado conjunto. Este giro histórico se debe a la invasión rusa de Ucrania y a las crecientes amenazas del Kremlin para evitar la ampliación de la OTAN hacia el este, incluido el despliegue de armas nucleares en el Báltico. También Suecia, que al igual que Finlandia mantiene desde hace años su condición de aliado pero no miembro de la Alianza, ultima el proceso para decidir si solicita su entrada en la OTAN.

Con Finlandia, la frontera de la OTAN se acercará aún más a Rusia, casi 1.400 kilómetros de línea común que afianza la posición de la Alianza en una zona próxima de gran interés económico y geoestratégico para Moscú: el Ártico. La seguridad y la aproximación de la OTAN a sus fronteras fueron argumentos, entre otros, esgrimidos por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para invadir Ucrania.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es un pacto militar integrado por 30 países, que nació de un acuerdo firmado el 4 de abril de 1949 en Washington D.C., por los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Portugal. Entró en vigor el 26 de julio de aquel año y posteriormente se fueron incorporando Grecia y Turquía, en 1952; la República Federal de Alemania, en 1955, y España, en 1982.

Tras la disgregación de la URSS, la OTAN creó en enero de 1994 la Asociación para la Paz, un programa de cooperación política y militar con terceros países, en respuesta al nuevo orden internacional poscomunista. En la práctica, dicha Asociación supuso un periodo de transición hasta la adhesión de los nuevos aliados. Polonia, Hungría y la República Checa fueron los primeros antiguos países comunistas en entrar en la OTAN en la cuarta ampliación de esta organización, que el 12 de marzo de 1999 pasó a contar con 19 miembros.

En la Cumbre de Praga, el 21 de noviembre 2002, denominada "cumbre de la transformación", la OTAN invitó a siete países de entonces ya desaparecida órbita comunista (Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania) a adherirse. En marzo 2004, los siete se convirtieron formalmente en miembros de la OTAN. En la Cumbre de Riga, en noviembre de 2006, la OTAN invitó a Serbia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro a adherirse a la Asociación para la Paz.

En la Cumbre de Bucarest, en abril de 2008, dos de los tres países que estaban en la fase final del proceso (MAP) fueron invitados a iniciar las negociaciones de adhesión (Albania y Croacia). En agosto de 2008, Rusia suspendió la cooperación militar con la OTAN por el apoyo de la Alianza a Georgia durante la guerra de Osetia del Sur. Un año después, la OTAN y Rusia sellaron de nuevo su reconciliación.

En la cumbre del sesenta aniversario, en abril de 2009 en Estrasburgo (Francia) y Kehl (Alemania), se formalizó la adhesión de Croacia y Albania, que depositaron el 1 de abril sus instrumentos de adhesión en el Departamento de Estado de EEUU. En 2017 Montenegro entró en la OTAN y en 2020 Macedonia del Norte se convirtió en el trigésimo y último país en adherirse a la Organización.