La Fiscalía exige mantener "en secreto" el texto que motivó el registro a Trump. 

El Departamento de Justicia de EEUU ha solicitado al juez que mantenga secreta la declaración jurada con que justificó la petición de registro de la casa del expresidente Donald Trump (2017-2021), al alegar que su publicación podría afectar el curso de la investigación. En un documento de 13 páginas dirigido al juez de Florida (sureste de EEUU) que lleva el caso, el fiscal Juan Antonio González pide que no se publique el documento porque podría "alterar la trayectoria de la investigación, revelar actuaciones presentes o futuras y menoscabar la capacidad de los agentes para obtener pruebas o testigos creíbles".

Varios medios de comunicación estadounidenses, entre ellos el diario 'The Washington Post' y la cadena 'CNN', habían pedido que se publicase la declaración jurada enviada por el Gobierno al magistrado para justificar el registro en casa de Trump, una petición que fue aprobada por la Justicia. Tras conocerse la negativa del Gobierno, el propio Trump acudió a la red social Truth para enviar un mensaje en el que pidió "la publicación inmediata y sin editar" de la declaración jurada en pro de la transparencia. Trump calificó el registro a su casa de "asalto", dijo que no existe ninguna manera de justificarlo y exigió la recusación del juez que lo ordenó.

El juez ya permitió que se publicase el pasado viernes la orden de registro, al estar de acuerdo las dos partes. Sin embargo, la orden fue dictada por el juez, y lo que ahora solicitaban los medios era que se conociese también la declaración jurada con la que el Departamento de Justicia había justificado que el FBI registrara la mansión de Trump. "Además de las implicaciones para la investigación, la publicación de este tipo de material investigativo podría tener consecuencias devastadoras para las reputaciones y los derechos de los individuos cuyas acciones y comentarios se describen", justificó el Departamento de Justicia en su texto ante el juez.

Según reveló la orden judicial el pasado viernes, el registro en casa de Trump el lunes de la semana pasada tenía como objetivo encontrar documentos clasificados que el exmandatario sacó de la Casa Blanca cuando abandonó el poder en 2021. El expresidente republicano está investigado por la posible comisión de tres delitos: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos políticos.

Entre la documentación requisada figuran 26 cajas y varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de "alto secreto" o "confidencial", uno de ellos bajo el título "presidente de Francia" y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump. El viernes pasado, un grupo de congresistas republicanos exigió al fiscal general, Merrick Garland, que explicara cuál es la presunta "amenaza nacional" que propició ese allanamiento.

Por su parte, Trump ha acusado este lunes al FBI de "robar" sus pasaportes durante el citado registro. "¡Vaya! En la redada del FBI en Mar-a-Lago, me robaron mis tres pasaportes (uno caducado), junto con todo lo demás", ha escrito Trump en la red social Truth Social. El exdirigente estadounidense ha añadido que "esto es un asalto a un oponente político a un nivel nunca visto" en su país. A su vez, ha calificado la actuación del FBI de "tercermundista".

Trump pidió el domingo que el FBI le devolviese los documentos incautados durante la redada, alegando que los agentes se llevaron material confidencial y protegido por las relaciones abogado-cliente. "Me acabo de enterar de que el FBI, ahora famoso por el registro en Mar-a-Lago, se llevó cajas de material con el privilegio abogado-cliente y también otro material ejecutivo, que son conscientes de que no deberían haberse llevado", dijo Trump.

El FBI se llevó once lotes de documentos clasificados durante el registro de hace una semana en la mansión que Trump tiene en Florida, en virtud de una orden que facultaba a los agentes para incautarse documentos supuestamente clasificados. El exmandatario alega que él mismo desclasificó los documentos sospechosos. Ante esta situación, que ha generado una enorme división en el país, ha asegurado entender la "tremenda ira" que existe por las "cazas de brujas" que se están produciendo, aunque ha hecho un llamamiento a la calma. "El país está en una posición muy peligrosa, hay una ira tremenda, como no he visto antes, por todas las estafas". "Tras este año de estafas y cazas de brujas, ahora esto", dijo Trump a 'Fox News' en una ambigua entrevista.

El exmandatario explicó que sus representantes legales se pusieron en contacto con el Departamento de Justicia para ofrecer ayuda y que su equipo "todavía no ha tenido noticias" del Departamento sobre si la aceptarán. "Si hay algo que podamos hacer para ayudar, mi gente y yo ciertamente estaríamos dispuestos a hacerlo", dijo esta ambigua entrevista en la que pese a pedir calma advirtió de que el pueblo estadounidense "no va a tolerar otra estafa". Publicada el viernes, la orden de registro a Mar-a-lago del lunes pasado revela que el exmandatario se llevó material clasificado a casa, por lo que podría haber vulnerado la Ley de Espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la Justicia.