La Fiscalía italiana afirma que el freno de seguridad del teleférico no respondió.

La Fiscalía italiana ha confirmado este lunes que los sistemas de freno de emergencia tampoco funcionaron cuando se desprendió el cable de un teleférico en la localidad de Stresa, en el norte del país y cerca de la frontera con Suiza, "de lo contrario la cabina se habría bloqueado", y ha anunciado que en el trágico accidente que ha dejado al menos 14 muertos "hay más empresas involucradas". La fiscal de Verbania Olimpia Bossi ha comunicado que si bien todavía están determinando quién es el propietario del teleférico, la región de Piamonte o el municipio de Stresa, hay más involucrados, por lo que todos los posibles responsable podrían enfrentarse a cargos que van desde homicidio múltiple, así como por lesiones y desastre por negligencia.

"Se cortó el cable y el sistema de frenos de seguridad no funcionó, de lo contrario la cabina se habría bloqueado. Por qué habría ocurrido es el tema de la investigación que se está llevando a cabo", ha contado Bossi, quien no ha descartado presentar cargos por atentar contra la seguridad del transporte. "No creo que haya registros hoy (por el lunes), aún tenemos que tener el cuadro completo y exhaustivo de todas las personas jurídicas que están relacionadas con la gestión o la revisión de las instalaciones, estamos comparando toda la documentación relativa y en base a esto evaluaremos", ha explicado Bossi.

Por su parte, el jefe provincial de Rescate Alpino, Matteo Gasparini, ha confirmado las declaraciones de Bossi, subrayando el hecho de que el sistema de frenado de seguridad no se activara provocó que la cabina "cobrara velocidad" hasta "salir disparada fuera de los cables de soporte". A la espera de confirmar sobre qué entidad pública podrían caer los cargos, entre los posibles implicados podría estar la empresa Ferrovie del Mottarone, encargada de los trabajos de renovación del teleférico entre 2014 y 2016, y una compañía, cuyo nombre no ha trascendido, que elaboró la última auditoría hace seis meses.

"Estamos recibiendo los informes finales que por ley deben ser transmitidos a una delegación territorial del Ministerio de Transportes e Infraestructuras y también en base a ello tendremos un panorama completo", incide la fiscal, publica la agencia Adnkronos. "Mi intención es evitar inscribir en el registro sospechosos inútiles, pero al mismo tiempo sin correr el riesgo de omitir otros por sus atribuciones en trabajos de consultoría que también podrían podrían ser singulares", matiza.

Está previsto que sea la Universidad Politécnica de Turín, en particular sus expertos en teleféricos, quienes lideren las investigaciones de lo ocurrido el domingo, cuando el cable de la cabina se desprendió y la hizo rodar varios metros hasta chocar con unos árboles cercanos. Entre los fallecidos hay un niño de nueve años y el Gobierno israelí ha confirmado la muerte de cinco de sus ciudadanos: una pareja de estudiantes de medicina, su hijo y los abuelos de la mujer, que habían viajado de visita desde Israel. El otro menor de cinco años se encuentra ingresado bajo pronóstico reservado, pero los médicos confían en su recuperación.

El teleférico cubría el recorrido desde el lago Maggiore hasta la montaña de Mottarone cuando, por causas todavía bajo investigación, el cable que lo sustentaba se partió a 300 metros de la estación de llegada, en la parte más alta del recorrido, donde llega a alcanzar los 1.400 metros de altura sobre el nivel del mar.