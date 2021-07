Fondos de inversión de EEUU exploran con Sánchez oportunidades de inversión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este miércoles en Nueva York una "exitosa" reunión con un grupo de altos ejecutivos de grandes bancos y fondos de inversión americanos, como JP Morgan o Bank of America, en la que los magnates estadounidenses han podido plantear abiertamente sus preguntas sobre las oportunidades de inversión que se presentan en España, con el plan de recuperación recién aprobado, según han informado fuentes Moncloa.

Se trata de su primer encuentro con empresarios estadounidenses dentro de la gira exclusivamente económica de tres días que ha emprendido este miércoles en Estados Unidos y que le llevará a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco para buscar inversiones. En su primera reunión con los inversores, que se ha celebrado en la Oficina Económica y Comercial de España, ubicadas en el icónico edificio Chriysler, han participado un total de 14 destacados fondos de inversión y bancos americanos.

En concreto, han asistido representantes de Ares Management Corporation, Bank of America, Blackstone, Bank of New York Mellon, Brookfield Asset Management, Roko Capital Management, JP Morgan, L Catterton Partners, Lone Star Funds, Morgan Stanley, Providence Equity Partners, Soros Fund Management, Wellington Management Group y AmChamSpain. Según ha informado Moncloa, la reunión ha servido para que Sánchez les explique en persona la situación económica de España "y las oportunidades de inversión que se abren con el Plan de recuperación, transformación y resiliencia y la llegada de los fondos europeos".

"El Plan permitirá que España salga más fuerte de la crisis de Covid-19 a corto plazo, y pondrá los cimientos para un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo a medio plazo. Con 'España Puede' nuestro país afrontará con éxito la transformación digital y la ecológica, que marcarán el futuro de la economía global", ha asegurado Sánchez. Asimismo, el Gobierno ha informado de que "los fondos estadounidenses se han mostrado muy interesados en oportunidades de inversión en los ámbitos verde, digital, industrial y formación", y también "por las grandes reformas emprendidas en España".

Además, Moncloa añade que "se han mostrado muy satisfechos de tener la posibilidad de mantener una conversación cercana con el Presidente y de plantear abiertamente sus preguntas sobre las oportunidades de inversión que se presentan en España". "Ha sido una reunión muy exitosa", añaden las mismas fuentes. Tras este encuentro, Sánchez se ha visto con Michael Bloomberg y con el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, en una gira que no tiene parada en Washington ni reunión con el presidente Joe Biden, al tener un propósito exclusivamente económico, tal y como ha justificado el propio Sánchez en la entrevista que ha ofrecido a primera hora en la cadena MSNBC para arrancar su gira.