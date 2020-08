Francia destinará 1.000 millones a relocalizar industrias de alto valor.

El Gobierno francés dedicará 1.000 millones de euros del plan de recuperación que presentará a finales de mes para relocalizar actividades industriales de alto valor añadido que sus empresas tienen en el extranjero. Ese dinero servirá para financiar proyectos "para las empresas que quieran relocalizar su actividad en Francia", anunció este jueves el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, durante una visita al puesto aduanero de Hendaya, junto a la frontera española.

En declaraciones a la prensa, puntualizó que el objetivo no es que vuelvan "producciones de débil valor añadido" con las que Francia no puede ser competitiva. Se trata de instalar en suelo francés "cadenas de producción que integren la concepción, la producción así como el reciclaje", explicó en una entrevista al diario 'Sud Ouest'. Citó el sector del medicamento o el automovilístico, y sobre este último señaló que "no relocalizarán la fabricación de parachoques, por ejemplo, pero se puede hacer con la cadena de tracción eléctrica, con las baterías eléctricas y con todo lo que tiene que ver con el coche eléctrico".

A su juicio, durante años se han producido deslocalizaciones en la industria automovilística que han sido un error económico y político. Le Maire destacó que desde el mes de julio ya se han dedicado 100 millones de euros para la relocalización en Francia de actividades industriales.

Tras los dispositivos de urgencia de los últimos meses para hacer frente a la crisis del coronavirus, que incluyen líneas de créditos con el aval del Estado por 300.000 millones de euros, el titular de Finanzas detallará el próximo día 25 un plan de recuperación con 100.000 millones de euros para preparar el futuro. De ese total, 40.000 millones serán para la industria, la mitad en forma de rebajas de los impuestos de producción para que los productos franceses sean más competitivos.

Le Maire indicó que 3.000 millones irán destinados a la financiación de las pequeñas y medianas empresas mediante la aportación de fondos propios, bien en forma de obligaciones convertibles, bien en forma de préstamos participativos.