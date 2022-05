Francia y España estudian el refuerzo de las interconexiones de gas y electricidad. 

Francia ha desvelado que discute con España el refuerzo de las interconexiones eléctricas y gasísticas entre los dos países, que han cobrado mayor importancia por las consecuencias de la guerra en Ucrania, y aseguró que "no frena" los nuevos proyectos. "No hay bloqueo por nuestra parte", afirmaron fuentes del Elíseo al ser preguntadas sobre si Francia está dispuesta a acelerar nuevos proyectos con las nuevas circunstancias, después de que la presión de España para avanzar en los últimos años no haya dado resultados.

Las fuentes insistieron en que "Francia no frena" y en que "la cuestión es entrar en detalle en las necesidades". Recordaron, además, que si en 2018 se había abandonado el proyecto de construir un nuevo gasoducto entre los dos países por Cataluña fue porque Madrid y París habían llegado a la conclusión entonces de que no estaba suficientemente justificado. Con la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea considera que una de sus grandes prioridades políticas es reducir su dependencia energética de Rusia y ese será uno de los puntos centrales de la cumbre de sus líderes los próximos 30 y 31 de mayo en Bruselas. De hecho, en el nuevo paquete de sanciones que negocian los Veintisiete, se contempla un embargo al petróleo ruso -algo que por el momento veta Hungría, por su gran dependencia-.

Más adelante, también se querría conseguir dejar de importar gas ruso, una cuestión más peliaguda por el elevado nivel de dependencia de muchos países, empezando por Alemania. En esos escenarios, Bruselas estima que la Península Ibérica podría tener un papel relevante como vía para reforzar el aprovisionamiento de gas y de electricidad de toda la UE, pero la escasa capacidad que ofrecen los gasoductos y las líneas eléctricas con Francia limitan esa posibilidad. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se quejó precisamente este martes en Davos de que es la falta de "voluntad política" y no la financiación el principal problema para impulsar esas interconexiones que facilitarían una alternativa al suministro por parte de Rusia.

Sánchez recordó que España representa el 37 % de la capacidad total de regasifición de la UE y junto a Portugal acumula alrededor de la mitad del almacenamiento de gas licuado, pero hay "un cuello de botella" por las carencias de las interconexiones con el resto de Europa y por eso pidió avanzar con las interconexiones. La semana pasada, la Comisión Europea había considerado "esencial" la construcción de una nueva infraestructura gasística entre España y Francia, que sea compatible para el transporte de hidrógeno.