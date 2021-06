Francia limita la vacunación a españoles tras 'hacer la vista gorda' en la frontera.

Después de varias semanas de descontrol, Francia ha decidido endurecer los requisitos para vacunar a los españoles y ser más estricta con los registros en las ciudades cercanas a la frontera como Biarritz o Baiona. Aunque, en un principio, las autoridades sanitarias tenían que pedir acreditación de residencia o Carta Vitale (carta de seguridad social francesa) a los españoles que desearan ser vacunados, lo cierto es que, en la práctica, eso no ocurría en todos los lugares. En Bayona, como comprobó este medio el pasado domingo, solo pedían el DNI español.

Por la parte española, el Consulado General de España en Bayona confirmaba también este domingo a La Información que en dicha ciudad no había ninguna "constancia de la situación". Pero, como está probado, el paso a Francia de cientos de españoles para vacunarse gratis y sin residencia gala, ha sido sido un fenómeno recurrente. Concluían, cuando fueron consultados el pasado domingo, algo incrédulos, que "en principio estas autoridades sanitarias (francesas) exigen estar en posesión de una Carte Vitale para poder acceder al proceso de vacunación".

Lo que ha hecho saltar definitivamente la alarma este lunes ha sido el registro de unos 300 jóvenes guipuzcoanos que, durante unos pocos días, han podido vacunarse en Francia. Todos hallaron el resquicio para poder hacerlo en una web que sólo pedía el nombre y apellido del solicitante para asignar la cita, y un hueco más en la falta de filtros en centros de vacunación como el de Biarritz. La Halle d'Iraty, un espacio situado a las afueras de la localidad vascofrancesa habilitado por la Sanidad gala para la campaña de vacunación, se había convertido en la última semana, gracias al "boca a boca", en un destino perfecto para adelantarse al calendario español.

Ignacio, un donostiarra de 21 años, que cubre a menudo los apenas 50 kilómetros que separan San Sebastián de Biarritz para surfear, aprovechó esta circunstancia para poderse también vacunar. Tenía cita para este mismo lunes, como otras decenas de guipuzcoanos que se han desplazado este mediodía a la Halle D'Iraty y se han encontrado con que la barra libre ha terminado, tal y como informa EFE. El proceso para registrarse en la página web para pedir cita no es costoso. La Información pidió cita en la plataforma, DoctorLib, para este mismo lunes sin ningún tipo de problema. Solo pedían el nombre, los apellidos, el lugar de residencia y el número de teléfono.

Como único requisito indispensable, al menos al reservar en la Casa de los Asociados de Bayona, era llevar un PCR negativo. La reserva se canceló a tiempo, pero cientos de personas han seguido ese mismo proceso para recibir un 'pinchazo' transfronterizo. Muchos de ellos jóvenes, que desean tener el 'pasaporte verde' cuanto antes para poder viajar en lugar de aplazar planes y esperar una citación en la península.

Las explicaciones sobre el porqué de esta situación aún están por venir. La consejera de Salud del País Vasco, Gotzone Sagardui, declaró ayer estar "sorprendida" al no haber sido informada por las autoridades francesas de que había vascos vacunándose en su territorio. Por parte francesa, Annie Etxebarri, responsable de la Oficina de Baiona informó que "no tenía noticia" de la situación. Oficialmente, desde el 28 de enero, Francia permite vacunar extranjeros pero, matizó entonces, que no se incluía a los turistas de paso.

Aunque, es importante matizar que esta situación excepcional se ha producido en el Iparralde, el País Vasco Francés, y podría deberse a una 'relajación' en el proceso de registro dado que, en enero, la región de los Pirineos Atlánticos del País Vasco abrió nuevos centros de vacunación para reforzar la campaña en Biarritz, Baiona y Donibane Garazi. Y, por ejemplo, el centro de vacunación habilitado entonces en Baiona, la Casa de los Asociados, es el mismo centro por el que han pasado, recientemente, españoles buscando su dosis de Pfizer, Moderna, o AstraZeneca.

La información sobre los requisitos concretos que se pedían para vacunarse en la frontera francesa ha sido difusa. El Diario Vasco afirmaba el domingo que en localidades como Baiona o Hendaia no se permitía vacunar a los no residentes de forma gratuita. Sin embargo, el pasado viernes fuentes del centro de vacunación de Baiona afirmaban a este medio que dicha vacunación era posible, sin pagar nada y solo presentando el DNI. Por otro lado, el Diario Vasco que, hasta la fecha, en otras ciudades como Biarritz o Hossegor no habían puesto mayor impedimento. Hasta que el fenómeno se ha hecho público.