Francia reclutará a escritores de ciencia-ficción para ganar las guerras del futuro

Tras conocer el invento de Isaac Peral, el genial escritor francés Julio Verne llegó hace más de un siglo a una conclusión tan brillante como equivocada: "Con el submarino ya no habrá más batallas navales y, como se seguirán inventando instrumentos de guerra cada vez más perfeccionados y terroríficos, la guerra misma será imposible". Su anhelo de paz se ha visto frustrado desde entonces por dos guerras mundiales e innumerables conflictos armados en todo el globo, pero en una cosa tenía razón: ninguna guerra es igual que la anterior. Quizás por eso, Francia planea contratar a escritores de ciencia-ficción para prepararse para las guerras del futuro.

Pocos escritores como Julio Verne han sido capaces de imaginar el futuro con mayor precisión: desde las naves espaciales y la llegada a la Luna a los helicópteros, pasando por las armas de destrucción masiva. De algún modo, su capacidad profética, basada estrictamente en los avances científicos y tecnológicos de su época, es lo que busca el ejército de Francia, que ha anunciado esta semana sus planes para crear un equipo de escritores de ciencia ficción cuya tarea será predecir posibles amenazas futuras, tal y como explica este artículo de la 'BBC'.

A este grupo de futurólogos militares, llamado Equipo Rojo, se les encomendará proponer escenarios que no hayan sido pensados antes por los estrategas militares de Francia, según un nuevo informe de la Agencia de Innovación para la Defensa. Así, lejos de fusiles, ametralladoras y carros blindado, su única arma en los campos de batalla del futuro será su intelecto y su capacidad para predecir las innovaciones tecnológicas de los próximos ejércitos.

El ejército francés ha asegurado que espera que el grupo, conformado por entre cuatro y cinco escritores, sea capaz de pensar con más creatividad que los tradicionales estrategas del ejército. Por eso, el equipo desarrollará técnicas como el 'role playing' para imaginar cómo las organizaciones terroristas o los fuerzas de países extranjeros podrían usar tecnología avanzada contra Francia.

Macron, entusiasmado con las últimas innovaciones

El anuncio del ejército francés llega poco después de la celebración del Día Nacional de Francia el pasado 14 de julio, en la que participó un joven llamado Franky Zapata que sorprendió a la multitud durante el desfile al pilotar un innovador aerodeslizador de propulsión a chorro frente a los asistentes. En ese momento, Emmanuel Macron se mostró exultante: "Estoy orgulloso de nuestro moderno e innovador ejército", dijo más tarde en Twitter el presidente francés, junto a un video del hombre mientras sobrevolaba los Campos Elíseos.

Además, durante las celebraciones de la toma de la Bastilla, también se exhibieron nuevas armas antidrones, como una futurista arma de emisión de microondas llamada Nerod F5, diseñada para atacar a los drones mediante el bloqueo de las señales. Este no es el primer paso que da Francia hacia la innovación dentro de sus fuerzas militares y, actualmente, el país europeo incluso desarrolla experimentos con el plan de enviar robots para que apoyen a sus tropas en Mali.

La ministra de Defensa, Florence Parly, aseguraba tras la exhibición que el país "cuenta con todos los ases en esta carrera" por la innovación dentro del ejército. Porque, aunque las predicciones del Equipo Rojo de escritores no siempre resulten acertadas, suponen un arma con la que no todos los países del mundo tienen la suerte de contar: no todos tienen a Julio Verne entre los mitos de su literatura.