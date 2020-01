El Gobierno repatriará a los españoles "cuanto antes" aunque depende de China

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que la repatriación de los 20 españoles que permanecen en Wuhan será "lo antes posible" y que depende también de que las autoridades chinas autoricen su salida, pero ha subrayado que en todo caso "no ofrece riesgos" y que se hará con todas las garantías sanitarias para ellos "y para los que están aquí".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios este martes tras visitar junto con el ministro de Ciencia, Pedro Duque, las instalaciones del Centro Nacional de Microbiología, en el que actualmente se están analizando unas muestras sobre un caso sospechoso de coronavirus originado en China, donde ya han muerto más de 100 personas.

Tras la visita, ambos ministros han querido dejar claro que España, que aún no tiene ningún caso confirmado, "está preparada para lo que pueda venir". "España está preparada para hacer frente a esta situación", ha insistido Illa, quien ha reiterado su mensaje de "tranquilidad y confianza".

Mira también Límite cuarenta días: China acelera para encontrar la vacuna del virus de Wuhan

El Ministerio sigue de cerca la evolución de los tres casos confirmados en Francia y otro en Alemania. "El riesgo en estos momentos en la UE es moderado", ha indicado. Su departamento también está trabajando en coordinación con organismos internacionales y las comunidades autónomas para seguir al minuto la evolución de la situación; el jueves se reunirá con todos los directores generales de salud pública y la comunidad científica.

Mientras tanto, también colabora con el de Exteriores para repatriar a la veintena de españoles que están en Wuhan, epicentro del 2019-nCov, del que ha recordado su baja tasa letalidad, apenas un 2,3% cuando otros coronavirus llegan al 10% e incluso al 30%.

Ningún país, ha puntualizado, ha repatriado hasta la fecha a nacionales desde el país asiático. España, en coordinación con la UE, ha añadido, estudia cómo hacerlo "con las debidas condiciones sanitarias" para no poner el riesgo "ni su salud ni la de los que están aquí" y siguiendo siempre el criterio de los expertos. "Nos parece que la repatriación no ofrece riesgos", ha asegurado el ministro, quien no ha podido avanzar la fecha en la que se hará efectiva. La idea es que sea "a la mayor brevedad posible", pero "depende también de que las autoridades chinas autoricen la salida, y eso lo está liderando el Ministerio de Asuntos Exteriores", ha concluido.

Mira también Descartan el caso de coronavirus del paciente ingresado en Barcelona

En vuelo francés

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha explicado que el país está en "estrecha coordinación" con Reino Unido y Francia para la repatriación de sus ciudadanos.

En este sentido, ha explicado que el grupo más grande de ciudadanos son franceses y si el Ministerio de Exteriores de ese país fleta en breve un avión, éste sería "el vehículo más adecuado" para transportar a los españoles que están en Wuhan. Montero ha dicho que las autoridades francesas no han trasladado ningún problema para que España se pueda sumar a esa repatriación y que los españoles puedan viajar en el mismo avión que sus ciudadanos.