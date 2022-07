Un grupo de 'tories' acuden a Downing Street para pedir la dimisión de Johnson. 

El cerco a Boris Johnson para que presente su renuncia como primer ministro crece por horas. Un grupo de altos funcionarios del Gabinete han acudido este miércoles a Downing Street para trasladarle al 'premier' la necesidad de que renuncie al cargo en medio de la crisis de gobierno, iniciada el martes tras la dimisión de dos ministros y varios subalternos. Según ha adelantado la radiotelevisión británica 'BBC', entre el grupo de funcionarios se encuentra el recién nombrado ministro de Finanzas, Nadhim Zahawi, quien asumió el cargo tras la dimisión de Rishi Sunak el martes; la ministra del Interior, Priti Patel, o el secretario de Estado de Transportes, Grant Shapps.

Por otro lado, se estima que otro grupo de funcionarios afines a Johnson se han desplazado también hasta la residencia oficial y oficina del primer ministro para trasladarle su apoyo, entre los que se encontraría la secretaria de Cultura, Nadine Dorries, o el ministro de Oportunidades para el Brexit, Jacob Rees-Mogg. De hecho, Dorries ha lanzado más tarde un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que la "prioridad" de Johnson es la de "estabilizar el Gobierno", a la par que "fijar una dirección clara para el país y seguir cumpliendo las promesas que hizo y por las que votó el público británico".

En medio de esta crisis, donde hasta el momento todo habían sido renuncias, el 'premier' ha destituido de su cargo al ministro de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Michael Gove, arguyendo la deslealtad del funcionario al pedir la salida de Johnson. "No puedes tener una serpiente que no quiere estar contigo en ninguno de los grandes argumento y luego alegremente le dice a la prensa que el líder tiene que irse", ha señalado una fuente cercana de Downing Street a la cadena BBC.

Según medios británicos, Gove se había reunido personalmente con Johnson para trasladarle que su liderazgo al frente del Gobierno era insostenible debido a la dimisión de funcionarios y del revuele en el seno del Partido Conservador. De hecho, el diario 'The Guardian' ha adelantado que la ministra del Interior ha seguido los pasos de Gove y ha instado esta noche a Johnson a dar un paso al lado ante el temor de que, con tantas ausencias, el Ejecutivo no esté en disposición de trabajar. Sin embargo, James Duddridge, uno de los secretarios privados de Johnson, ha concedido una entrevista para Sky News en la que ha adelantado que el jefe de Gobierno podría anunciar nuevos ministros y subalternos para reemplazar a los que han dimitido.

El 'premier' se niega a dar un paso al lado

Pese al notable desconcierto de las últimas horas, una fuente cercana de Downing Street ha confirmado a 'The Guardian' que el primer ministro "quiere quedarse y pelear", a la par que ha rebajado las expectativas asegurando que la situación "no es tan apocalíptica como la gente pensaba hace unas horas". El goteo de dimisiones sigue este miércoles en el Gobierno de Reino Unido, con varias salidas que amplían aún más la presión sobre el primer ministro Johnson a cuenta de los cambios de versión sobre el polémico nombramiento de un alto cargo del grupo conservador en la Cámara de los Comunes.

Las dimisiones el martes de los ministros de Finanzas, Rishi Sunak, y de Sanidad, Sajid Javid, por la pérdida de la confianza en el primer ministro han supuesto el golpe político más duro hasta la fecha contra Johnson, que hace un mes ya sorteó a duras penas una moción de censura impulsada por sus propios compañeros. A Sunak y Javid se han sumado en las últimas horas otros altos cargos del Ejecutivo -ya son cerca de 40- que también cuestionan al primer ministro y este miércoles han hecho pública su salida los secretarios de Estado de Infancia y Familia, Will Quince; el de Educación, Robin Walker; o el de Economía, John Glen.

Sin embargo, el 'premier' ha asegurado por la mañana que no piensa dimitir y ha resaltado que tiene "un mandato colosal" derivado de las elecciones de 2019, a la par que ha dicho que "seguirá en marcha" pues la crisis interna no está afectando a la acción del Ejecutivo. Por su parte, el líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, ha denunciado que los 'tories' se han convertido "en un partido corrupto que defiende lo indefendible", al tiempo que ha criticado a los ministros que han dimitido por no haberlo hecho antes y demostrar que carecen de "algo de integridad".