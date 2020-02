¿Es Juan Guaidó presidente interino de Venezuela o solo líder de la oposición?

Un año después de reconocer a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha rebajado su puesto este miércoles de "líder de la oposición", al tiempo que ha defendido a José Luis Ábalos por evitar una "crisis diplomática" al reunirse en Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. El encuentro en el aeropuerto de Madrid ha centrado la primera sesión de control al Gobierno con hasta seis preguntas de la oposición y el presidente de Gobierno vuelve a abrir el debate: ¿es Guaidó el líder de la oposición o el presidente interino de Venezuela?

Esta polémica se remonta al 23 de enero de 2019 cuando Guaidó juraba ante la Asamblea Nacional "asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el Presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres". El presidente de la AN basaba su decisión en el artículo 233 de la Constitución del país, que defiende que "cuando se produzca una falta absoluta del presidente, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente de la Asamblea Nacional" hasta que se lleven a cabo nuevas elecciones universales.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tomó esta decisión después de que las últimas elecciones que se celebraron en Venezuela en 2018 en las que Maduro fue reelegido presidente de la república fueran consideradas ilegítimas y fraudulentas por la comunidad internacional y la oposición del país. Por eso, la Asamblea declaró la usurpación de la Presidencia de la República y, desde entonces, el ejercicio de Maduro se basa en actuaciones 'de facto'.

Sin embargo, la aplicación de esta medida deja muchas áreas grises y no indica un camino directo de actuación para la Asamblea y el autoproclamado presidente interino. Tal y como explica el diario venezolano 'Prodavinci', "el artículo 233 no regula qué hacer cuando la Presidencia es usurpada por quien dice ser presidente electo". Y, como esta crisis no tiene precedentes, no esta prevista en la Constitución venezolana, por lo que la AN ha tenido que ir tomando decisiones sobre la marcha sin ningún trasfondo jurídico que la respalde directamente.

Además, la Asamblea Nacional es el único poder que ha reconocido a Guaidó como presidente interino. El resto de órganos gubernamentales, de mayoría chavista, no han reconocido al antiguo diputado y todavía obedecen a Nicolás Maduro, por lo que su alcance de actuación es bastante limitado y el poder que tiene para tomar decisiones dentro del país es casi nulo.

Lo que pide Guaidó es que cese Maduro para después liderar un gobierno de transición y convocar elecciones libres. Pero hasta que los altos mandos venezolanos y Consejo Nacional Electoral no dejen de apoyar al presidente electo, este procedimiento no sucederá y el país seguirá inmerso en la actual crisis que vive. Por ende, los esfuerzos de Guaidó ahora se centran en llamar a la comunidad internacional y a la oposición del país, sus dos fuertes, para ir reuniendo cada vez más apoyos y eventualmente conseguir que Maduro deje el poder en el país sudamericano.

Por esto, las palabras de Sánchez causaron este miércoles revuelto, ya que España fue uno de los primeros países en reconocer a Guaidó y el cambio de posición sería un escándalo, en especial después de la reunión entre Ábalos y Rodríguez en Barajas. Por eso, horas después de la declaración del presidente, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asegurado que el Ejecutivo "no ha cambiado su política en relación a Venezuela" pero ha evitado responder a si el presidente del Gobierno ha tenido un lapsus esta mañana en la sesión de control en el Congreso, cuando se ha referido a él como líder de la oposición.