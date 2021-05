Guaidó propone negociar con Maduro y la UE apoya el diálogo en Venezuela. 

La Unión Europea ha asegurado que mantiene contacto regular con los actores políticos en Venezuela y que apoyará los esfuerzos de diálogo en el país, después de que el líder opositor Juan Guaidó se abriera este martes a negociar con el presidente, Nicolás Maduro, una salida pactada a la crisis. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, ha indicado que la UE respaldará "todos los esfuerzos de diálogo" liderados por actores venezolanos, dado que la "única salida sostenible" a la crisis pasa por unas negociaciones políticas que conduzcan a una elecciones "creíbles, transparentes e inclusivas" a nivel local, legislativo y presidencial.

En este sentido, la diplomacia comunitaria se encuentra en contacto regular con los actores relevantes en Venezuela para promover el diálogo y encontrar una salida democrática a la crisis, han añadido Stano. Guaidó ha planteado un proceso de negociación con Maduro que cuente con participación de las "potencias" internacionales, para lograr la celebración de elecciones "libres y justas" y atajar la crisis política en la que está inmersa la nación caribeña.

La negociación con Maduro, a la que se había negado hasta ahora, se enmarca en una iniciativa denominada Acuerdo de Salvación Nacional y, además de la celebración de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional, también pretende la entrada "masiva" de ayuda humanitaria y vacunas contra la Covid-19.

Extradición de Leopoldo López

El dirigente opositor venezolano también ha dicho estar "seguro" de que el Gobierno español no aceptará la solicitud de extradición planteada contra Leopoldo López, en la medida en que no reconoce como legítimo al régimen de Nicolás Maduro y que procede de un sistema judicial que "de ninguna manera representa a la Justicia". El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó el martes la solicitud de extradición de López, que tiene causas pendientes en Venezuela y se encuentra desde octubre de 2020 en España. El representante de Voluntad Popular había sido condenado a catorce años de cárcel en 2015 por incitar a la violencia en las movilizaciones del año anterior.

Para Guaidó, se trata de una "acción de dispersión" por parte del chavismo y se ha mostrado "seguro" de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez reaccionará "desconociendo" la petición lanzada por el TSJ, ya que "es írrita, ilegítima y de ninguna manera representa a la Justicia de nuestro país". Asimismo, ha subrayado en rueda de prensa que por parte de España "no hay reconocimiento del régimen de Nicolás Maduro", si bien en los últimos meses el Gobierno español ha evitado considerar también a Guaidó como "presidente legítimo" de Venezuela y ha optado por fórmulas intermedias, reconociéndole como un interlocutor relevante dentro de la escena política del país sudamericano.

Para iniciarse los trámites, no obstante, tiene que pronunciarse el Ministerio de Exteriores venezolano, que trasladaría la solicitud de extradición a departamento homólogo en España. Fuentes de la Cancillería venezolana han asegurado que aún no han dado ningún paso en este sentido. De Exteriores pasaría al Ministerio de Justicia, que lo llevaría al Consejo de Ministros. Una vez en la mesa del Gobierno español, éste tiene la potestad de rechazar o aceptar el trámite, que en caso afirmativo pasa a la Audiencia Nacional. El tribunal podría entonces dictar que no ha lugar o pronunciarse a favor de la entrega a Venezuela, en cuyo caso la decisión última recaería de nuevo en el Ejecutivo, según ha podido saber Europa Press.