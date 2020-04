Guerra abierta en Brasil entre Bolsonaro y el exministro de justicia Sergio Moro

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, el exjuez Sergio Moro, presentó el viernes su dimisión después de recriminar al presidente, Jair Bolsonaro, su "injerencia política" en la Policía Federal (PF), donde el mandatario tiene previsto nombrar a una persona afín. Horas después de que se publicase el cese del director de la PF, Maurício Valeixo, Moro ha confirmado en una comparecencia pública su disconformidad con esta decisión, que ya habría trasladado personalmente el jueves a Bolsonaro durante una reunión privada en la que, según varios medios, adelantó su dimisión.

El exjuez ha explicado este viernes que en dicho encuentro le dijo a Bolsonaro que no tenía "ningún problema" en cambiar al director de la Policía, siempre y cuando hubiese una razón justificada, por ejemplo "un error grave" por parte de Valeixo, según G1. "El presidente me dijo que quería colocar una persona afín, que le pudiese pasar informaciones, informes de Inteligencia. El papel de la PF no es facilitar ese tipo de información", ha advertido Moro. Según el ministro saliente, el propio Bolsonaro le reconoció que suponía una injerencia.

Moro también ha aclarado que, en contra de lo que aparece en el boletín oficial, él no firmó el cese del jefe de la Policía, al igual que tampoco fue Valeixo quien puso su cargo a disposición de Bolsonaro, como ha sugerido el presidente en un mensaje de Twitter en el que resalta precisamente esta supuesta petición.

Revelación de mensajes entre Moro y Bolsonaro

Moro divulgó el intercambio de unos supuestos mensajes escritos con Jair Bolsonaro en los que el presidente intentó interferir en la Policía Federal. El exministro hizo llegar al telediario del grupo Globo, el de mayor audiencia del país, una parte de una presunta conversación privada con el mandatario, que aparece identificado como "presidente novíssimo" (presidente nuevísimo), como prueba de las acusaciones que lanzó contra el gobernante cuando anunció su dimisión.

Horas después, Bolsonaro afirmó en un pronunciamiento oficial que las declaraciones de Moro eran "infundadas" y negó cualquier tipo de intromisión en la corporación, dependiente del Ministerio de Justicia. Sin embargo, Moro, conocido por haber liderado la operación anticorrupción Lava Jato y encarcelado a importantes empresarios y políticos, en una nueva vuelta de tuercas a esta grave crisis política, decidió enviar al telediario del Globo la captura de pantalla de su celular con una supuesta conversación que mantuvo el jueves pasado con Bolsonaro.

La imagen muestra un enlace enviado a Moro presuntamente por el jefe de Estado sobre una noticia del portal "O Antagonista" que afirmaba que la Policía Federal tenía en la mira de sus investigaciones de "10 a 12" diputados afines a Bolsonaro. Enseguida el presidente escribe: "Un motivo más para el cambio", en alusión a una mudanza en la cúpula de la Policía Federal.

Esas pesquisas están relacionadas con la diseminación en redes sociales de noticias falsas, las cuales se sospecha que pudieran ser originadas por grupos directamente vinculados al concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, hijo del presidente, y a un llamado "gabinete del odio" que operaría desde el palacio presidencial. En ese intercambio de mensajes, Moro respondió a Bolsonaro que la investigación en curso no había sido solicitada por Mauricio Valeixo y que la misma era dirigida por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes.

Las graves acusaciones de Moro han llevado al fiscal general de Brasil, Augusto Aras, a solicitar a la Corte Suprema la apertura de una investigación contra Bolsonaro. La posible apertura de una investigación tiene como objetivo esclarecer si Bolsonaro cometió un eventual delito de falsedad ideológica, coacción, prevaricación u obstrucción a la Justicia, entre otros, según un comunicado del Ministerio Público.

Bolsonaro niega la mayor

Bolsonaro negó, el mismo viernes, haber intentado interferir en la actuación de la Policía Federal, de lo que el antiguo juez le acusó al anunciar su dimisión. "Se habla de una interferencia mía en la Policía Federal, pero si puedo cambiar un ministro, ¿por qué no puedo cambiar al director de la Policía Federal sin pedirle autorización a nadie?", planteó el mandatario, quien, acompañado por muchos de sus ministros, afirmó que Moro probó que "tenía un compromiso con él mismo y no con Brasil".

Bolsonaro, quien se mantuvo en silencio sobre la renuncia de uno de sus principales y más populares ministros durante cerca de cinco horas, dirigió palabras durísimas a Moro, quien a su vez le había acusado de intentar obstruir la acción de la Justicia, lo que podría llevarle a un juicio de destitución.

"Una cosa es admirar a una persona y otra es convivir con ella", dijo Bolsonaro sobre Moro y agregó que le había anticipado a un grupo de parlamentarios que "hoy conocerían a una persona que tiene un compromiso con ella misma, pero no con Brasil". Según Bolsonaro, "esa persona" intentaría "colocar una cuña" entre él y el "pueblo brasileño", lo que a su juicio se cumplió con las "acusaciones infundadas" proferidas por el exministro.