Biden avisa a China de las consecuencias de un apoyo con material militar a Rusia.

Concluida la cumbre bilateral entre los presidentes de las dos mayores potencias mundiales. Dos horas de conversación entre el presidente de EEUU, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, en las que el mandatario del gigante asiático ha reconocido que el conflicto en Ucrania no beneficia a ninguna de las partes y ha lanzado un llamamiento a la paz y seguridad en todo el mundo. Por su parte, desde la Casa Blanca han asegurado que el líder demócrata ha advertido al dirigente chino de las "implicaciones y consecuencias" para su país si ofrece "apoyo material" a Rusia en medio de su "brutal" ataque a Ucrania.

"La situación en Ucrania", ha mantenido el presidente Xi, "demuestra una vez más que los países no pueden involucrarse en enfrentamientos armados que no benefician a los intereses de nadie, y que la comunidad internacional debería abrazar la paz y la seguridad", según ha comunicado el diario oficial internacional chino, 'Global Times'. Así mismo, el presidente chino ha declarado a Biden que ambos países, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad y las dos economías más grandes del mundo "no solo deberían desarrollar sus relaciones bilaterales por el buen camino, sino compartir la responsabilidad internacional a la hora de mantener la paz en el mundo". La reunión telemática entre ambos líderes, la primera que mantienen desde noviembre pasado, ha estado centrada en la invasión rusa de Ucrania y tuvo una duración de cerca de dos horas, según la nota oficial.