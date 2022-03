Macron avisa de que "lo peor está por llegar" en Ucrania tras hablar con Putin.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, han mantenido este jueves una larga conversación que, a tenor de las versiones de ambas partes, ha estado cargado de tensión. En ella, el mandatario ruso ha dejado claro que completará la ofensiva sobre Ucrania "en cualquier caso", hasta el punto de que el presidente galo asume que "lo peor está por llegar". Putin ha reiterado ante Macron las reivindicaciones recurrentes de Moscú, entre la que figuran la "desmilitarización" de Ucrania y que este país se comprometa a ser "neutral", es decir, a permanecer lejos de la OTAN.

No sólo no da muestras de poner fin a la ofensiva, sino que incluso ha avisado de que "gana tiempo" con negociaciones sólo hará que las autoridades rusas reclamen aún más cosas a Kiev, según el comunicado divulgado por el Kremlin, recogido por las agencias rusas. El presidente de Rusia ha defendido que sus tropas hacen "todo lo posible" para no provocar víctimas civiles y ha catalogado de "desinformación" las acusaciones llegadas desde Ucrania y que dan cuenta de bombardeos indiscriminados sobre zonas pobladas. Asimismo, se ha ofrecido a garantizar el reparto de ayuda humanitaria.

Asimismo, ha negado que sea una "mentira" la lucha contra el nazismo que esgrime para justificar la ofensiva sobre Ucrania y ha reprochado a Macron que Francia no se haya esforzado más para poner en práctica los Acuerdos de Minsk, concebidos para pacificar la región ucraniana del Donbás. La conversación ha sido larga, de una hora y medio, y no ha calmado los temores de Macron, que ve a Putin decidido a seguir adelante. El mandatario galo cree que "lo peor está por venir" y que el objetivo de Rusia es llegar a controlar toda Ucrania, según fuentes del Elíseo citadas por el diario 'Le Monde'. Tras hablar con Putin, Macron ha contactado con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pero no han trascendido detalles de esta segunda conversación. El intercambio de llamadas coincide con el arranque en Bielorrusia de las conversaciones para tratar de rebajar tensiones.