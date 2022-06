Guerra en Ucrania: Rusia asegura que la invasión "continúa según lo previsto"

El representante de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha subrayado este jueves que la invasión de Ucrania "avanza según lo previsto", según ha sostenido en una entrevista en la cadena británica BBC. Lo hace unas horas después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, asegurase a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, la entrega de más armas pesadas "según sea necesario".

"Una de las razones del llamado ritmo lento es que no estamos apuntando a la infraestructura civil", ha indicado Nebenzia, agregando que las Fuerzas Armadas rusas "sólo están golpeando objetivos militares y eso lleva tiempo", tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS. Asimismo, ha reiterado que todo "se está desarrollando según los planes militares previstos inicialmente". En las últimas horas, al menos cuatro civiles murieron y once resultaron heridos después de que las tropas rusas bombardearan el miércoles varios puntos de la región separatista de Donestk, en el este del país.

Nebenzia ha explicado que Rusia no está haciendo "un bombardeo de alfombra ni nada por el estilo. Pero el progreso está ahí, eso es seguro". "Nadie prometió entregarla en tres o siete días. Algunos expertos dicen ahora que 'la operación militar especial rusa se ha estancado y no avanza al ritmo previsto inicialmente', pero los avances se están produciendo. Eso está claro", ha recalcado el diplomático ruso, quien afirma que la operación avanza "con pequeños cambios tácticos, porque no se puede predecir lo que ocurre en el frente, pero el plan se está moviendo. No creo que nadie en la dirección rusa haya anunciado los planes de tomar Kiev e instalar lo que se llama un gobierno títere", ha sentenciado.

En las últimas horas, las autoridades rusas afirman haber detenido a un teniente de alto rango del Ejército ucraniano que operaba en la región de Zaporiyia y que pertenecería al Servicio de Seguridad de Ucrania, según ha recogido la agencia rusa TASS. El detenido, llamado Artur Gorobets y apodado 'Tucha', habría sido jefe del departamento de crimen organizado del Ministerio de Interior ucraniano, además de jefe del departamento regional en Zaporiyia del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), según

Putin descarta aislar la economía rusa



El presidente ruso, Vladimir Putin, ha descartado aplicar un aislamiento sobre la economía y ha precisado que un país como Rusia no puede ser "cercado" en el marco de las sanciones impuestas por Occidente y los países aliados en represalia por la invasión de Ucrania. Putin ha descartado volver a la época soviética, "cuando nos aislábamos y creamos el telón de acero: no vamos a hacer esto ahora. No pisaremos el mismo rastrillo", según ha recogido la agencia de noticias TASS.

El mandatario ruso ha indicado que la sustitución de importaciones "no es una panacea", aunque las autoridades se esfuercen en ello. "No importa cuánto intentemos reemplazar las bananas: no podremos". Apunta a que Moscú tendrá que desarrollar sus propias competencias en aquellos sectores que considera "críticos", tras señalar a la agricultura o el sector del 'big data' como puntos fuertes de su economía.