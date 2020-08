Guerra por la vacuna: Putin anuncia la suya y Trump dice que ya está muy cerca.

La clase política mundial se enfrenta a un enemigo común: el coronavirus. El único arma que puede vencerla es una vacuna y más de 100 laboratorios trabajan contrarreloj para producirla. El tiempo de elaboración del remedio suele ser de mínimo un año, pero el líder de Rusia, Vladímir Putin, sorprendió al mundo este martes con el anuncio de que ya está lista la suya. El nombre con que se ha bautizado a la vacuna, Sputnik V, es un claro guiño al momento en que Rusia adelantó a EEUU en la 'guerra espacial' con el lanzamiento de un satélite llamado igual al Espacio.

Pero, Trump no planea quedarse atrás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su Gobierno está "muy cerca" de aprobar una vacuna contra el la Covid-19. El mandatario norteamericano se refirió a sus esfuerzos para aprobar la vacuna nada más empezar la rueda de prensa casi diaria en la que informa sobre el estado del coronavirus sin mencionar el logro ruso. Estados Unidos la necesita con urgencia. El país encabeza la lista de los territorios más afectados por la pandemia con más de 5,1 millones de casos y casi 165.000 muertos.

"Estamos invirtiendo en el desarrollo y fabricación de las seis principales candidatas para asegurar su rápida distribución, y las Fuerzas Armadas están listas, listas para entregar la vacuna a los estadounidenses tan pronto como la primera esté del todo aprobada", dijo el presidente. "Y estamos -añadió- muy cerca de esa aprobación".

El presidente norteamericano prometió que en el momento en el que una de las candidatas sea aprobada ya estarán disponibles 100 millones de dosis para vacunar a los estadounidenses y "poco después" se producirán 500 millones más. En la misma rueda de prensa, Trump desveló un acuerdo con Moderna, una de las compañías farmacéuticas que más cerca está de finalizar las pruebas con su vacuna, para adquirir 100 millones de dosis cuando esté aprobada. Moderna, por su parte, informó de que el acuerdo asciende a unos 1.500 millones de dólares.

Recelos hacia la vacuna rusa

El Gobierno ruso ha insistido en la seguridad de su remedio. Putin informó incluso de que su hija ya la probó y solo tuvo "un poco de fiebre" después. Pero, el resto no está tan convencido. El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, se mostró escéptico con respecto a la vacuna rusa por la falta de transparencia por parte de las autoridades rusas. "El problema es que sabemos muy poco porque las autoridades rusas no actúan de manera muy transparente". El político dijo ver "con mucho escepticismo" la vacuna rusa, entre otras cosas, porque no se ha realizado la fase 3 del estudio.

por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió con cautela la noticia de que Rusia y ha señalado que ésta, como el resto, deberán seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. "Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad", señaló en rueda de prensa el portavoz de la OMS Tarik Jasarevic, quien añadió que la organización está en contacto con las autoridades rusas y de otros países para analizar los progresos de las distintas investigaciones de vacunas.