Un hombre compra un pueblo fantasma en EEUU y se queda allí seis meses

Un antiguo pueblo minero abandonado por sus habitantes y la falta de agua corriente, así es Cerro Gordo, la nueva casa de Brent Underwood. Lleva seis meses viviendo allí, un enclave minero del siglo XIX ubicado en las montañas de California (Estados Unidos) que hoy por hoy está abandonado, salvo por su presencia. Brent vive solo, con falta de alcantarillado y apenas conectado con el mundo por la débil señal de internet. Lo que en un principio iba a ser un viaje de un par de semanas como mucho se ha convertido en su hogar. Pero Underwood, empresario inmobiliario de 32 años, no empezó está aventura por un mero capricho, sino que tenía un proyecto en mente. El empresario y un amigo compraron la zona en 2018 con el objetivo de convertirlo en un destino turístico, invirtiendo 1,20 millones de euros.

Fue a comienzos de este 2020 cuando Underwood decidió que era momento de ponerse manos a la obra y explorar las posibilidades. Desde que llegó, mandó a la persona que se encargaba de cuidar el pueblo a su casa, y se ha pasado los días en soledad restaurando poco a poco el lugar y explorando las profundas minas para ver cómo dar vida a su proyecto. La cosa va un poco lenta, porque la tienda más próxima para comprar herramientas y materiales está a tres horas de distancia, y hay que circular por carreteras sinuosas con las que hay que extremar las precauciones al máximo.

El empresario iba a quedarse un par de semanas, pero desde que comenzó la crisis sanitaria pensó que sería buena idea quedarse allí más tiempo. Y, desde luego, ha sido toda una aventura; nada más llegar vivió una de las peores tormentas de nieve que han azotado la zona, lo que imposibilitó que se fuese aunque hubiese querido hacerlo. Ahora bien, la nieve consiguió que tuviese agua para beber, y se alimentó de comida enlatada y arroz. Por suerte para él, los dueños anteriores dejaron ropa de abrigo y algo de comida en las despensas de la única casa habitable, que es donde vive. Es más, ha logrado restaurar el suministro de agua, que dejó de funcionar hace 15 años.

A los amantes de lo paranormal les gustará saber que otro de los 'atractivos' del lugar son los supuestos espíritus de los antiguos mineros y lugareños. "Si dejo tranquilos a los fantasmas, ellos me dejan tranquilo a mí", bromeó Underwood en una entrevista con el diario 'New York Post' . Es más, según dos especialistas comentaron en el programa Ghost Adventures , podría estar 'compartiendo' la habitación donde duerme con dos niños, que fallecieron allá por 1800 atropellados por un camión. Y no solo los niños, porque el propio empresario ha confirmado que en el pueblo no dejan de pasar cosas extrañas, como la luz que se enciende y apaga sola en una casa, o la ocasión en que su cartera desapareció para luego aparecer como por arte de magia en la otra punta del pueblo, por donde no había pasado.

No todo ha ido bien, porque a mitad de abril le dio un ataque de apendicitis que casi le cuesta la vida, al tener que conducir más de tres horas para llegar al hospital más próximo y poder ser operado. En pleno verano, el American Hotel, el edificio mejor conservado y la estrella del pueblo, fue presa de las llamas. Underwood no pudo sino contemplar el desastre durante la hora y media que tardaron en llegar los bomberos. El edificio quedó destrozado, al igual que los que le rodeaban. También tuvo la oportunidad de vivir un pequeño terremoto que acabó con el sistema eléctrico, que casi le hizo tirar la toalla. Por suerte, no lo hizo.

Su odisea le ha convertido en todo un ídolo en las redes sociales, sobre todo en TikTok e Instagram, donde se ha dedicado a documentar todo lo que está viviendo y donde ya suma más de un millón de seguidores que no se quieren perder los tesoros que se encuentra por las profundas minas del lugar. Además, el empresario ha lanzado una campaña de crowfunding para recaudar fondos y así poder restaurar el American Hotel y otros edificios dañados por el incendio, que está teniendo bastante éxito.