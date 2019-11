Hong Kong celebra elecciones locales con afluencia masiva tras meses de protestas 

Las protestas y manifestaciones de Hong Kong, que deja muertos, decenas de heridos y detenidos, cesan durante unas horas para celebrar las elecciones municipales que suponen un barómetro para conocer el peso político del movimiento pro-democrático que encabeza las movilizaciones de los últimos meses, así como el respaldo de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, alineada con Pekín.

Hasta ahora, la participación en las urnas está siendo masiva. Los ciudadanos de Hong Kong han acudido a las urnas desde primera hora de la apertura de los colegios electorales en unos comicios a concejales de distrito en los que se espera una participación récord tras cinco meses de protestas.

Casi el 37 % de los electores con derecho a participar en las elecciones a consejo de distrito de Hong Kong habían pasado ya por las urnas a las 13.30 hora local (05.30 GMT), cifra muy superior a la registrada a esa misma hora en las anteriores elecciones de 2015, cuando se situaba en cerca del 18 %. Los datos ofrecidos por la junta electoral hongkonesa indican que a esa hora 1,52 millones de los 4,13 millones de votantes llamados a las urnas ya habían ejercido su derecho en unos comicios que se plantean como un plebiscito al Gobierno partidario de Pekín en medio de las protestas que se han registrado en la ciudad desde junio.

La jornada transcurre hasta el momento con total tranquilidad y sin incidentes de importancia. Largas colas de votantes de todas las edades se aglomeraban en los colegios electorales antes de su apertura, a las 07.30 hora local (23.30 GMT de ayer).

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 22.30 hora local (14.30 GMT), y se espera que los resultados se demoren hasta las primeras horas de mañana. A los comicios se presentan 1.090 candidatos que se disputan 452 puestos de concejal en los 18 distritos que conforman Hong Kong.

Aunque el puesto de concejal tiene escasa relevancia política, las elecciones de hoy son vistas como un barómetro que servirá para medir el filón político del movimiento prodemocrático que ha encabezado las protestas de los últimos meses, así como el respaldo de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, alineada con Pekín.

"Los hongkoneses todavía tenemos la libertad de elegir y hoy vamos a elegir nuestras preferencias", dijo a Efe Alex, un joven de 24 años que iba a votar por el candidato pro-democrático y que ha participado activamente en las protestas que comenzaron en junio.

Alex votó a primera hora de la mañana en el mismo centro de South Horizons, distrito de clase media-alta, que Joshua Wong, uno de los líderes pro-democráticos más visibles y el único candidato que ha sido vetado para concurrir a las elecciones. "Aunque me hayan censurado en la boleta electoral o me encerraran en la cárcel, eso me anima a seguir luchando en el futuro con una mayor determinación", aseguró Wong a los medios antes de votar.