"España es un inversor fundamental en Reino Unido y vamos a protegerlo"

Forbes España ha celebrado hoy la primera edición de Forbes Politics, un foro en el que se darán cita personalidades políticas para hacer un repaso de la actualidad junto con figuras destacadas del mundo empresarial, líderes de opinión y periodistas de los principales medios de comunicación.

El embajador británico en España, Hugh Elliott, ha sido el primer invitado de Forbes Politics. Además de Andrés Rodríguez, presidente de Spainmedia y editor de Forbes España, Ignacio Quintana, director general de Forbes, Lourdes Garzón, directora de Forbes Politics han asistido primeros ejecutivos de empresas como Iberdrola, IBM o Grant Thornton, y directivos de medios de comunicación como Unidad Editorial, Mediaset, Agencia EFE, Cadena Ser, 20 Minutos o El Español, entre otros.

Esta primera edición de Forbes Politics ha analizado el estado del Brexit y cómo serán las futuras relaciones comerciales con la Unión Europea, y con España en particular, así como la situación de los ciudadanos británicos y españoles, entre otros temas de interés.

Hugh Elliott, quien asumió el cargo en Madrid el pasado día 18 de agosto, ha defendido que la decisión de Reino Unido de celebrar un referéndum sobre la pertenencia a la UE no fue algo "unilateral de un partido", sino que "hubo un consenso de los grandes partidos". "Nuestra pertenencia a la UE había sido un tema de debate constante durante años, no vino de la nada". De esta forma, los representantes políticos británicos acordaron celebrar el referéndum y 17,4 millones votaron a favor de salir. "En una democracia no podemos permitirnos el lujo de decir ‘los votantes se equivocaron'", a pesar de las dificultades que puedan tener el resultado.

Respecto a la incertidumbre económica en el punto actual de la negociación del Brexit, Elliott ha explicado que en primer lugar se debe acordar la salida "para poder dar el próximo paso de construir nuestra relación futura". "En el mundo de los negocios, después de tres años y medio de incertidumbre, lo que se quiere es saber a dónde vamos", ha reconocido Elliott, quien ha añadido, no obstante, que "también con el riesgo y la incertidumbre vienen oportunidades".

En este sentido, el embajador británico ha querido disipar los temores de las empresas ante el nuevo escenario que se abrirá una vez que la salida de Reino Unido se consume. "Seguiremos siendo internacionalistas y abiertos al mundo, en términos de apoyar el libre comercio y dar la bienvenida a ciudadanos de todo el mundo. Y por supuesto queremos que los españoles y demás ciudadanos de países de la UE que viven en mi país se queden", ha sentenciado.

"Una vez fuera, queremos ser el aliado más fiel y más fuerte de Europa. Queremos llegar a un acuerdo de libre comercio con la UE profundo y amplio, tanto en servicios como en bienes, aceptando que estamos fuera y que algunas cosas van a cambiar", ha señalado también el embajador británico.

En cuanto al impacto que tenga en nuestro país el Brexit, Elliott ha destacado: "España es un inversor fundamental en nuestro país. Queremos proteger estas inversiones, vamos a incentivarlas, vamos a seguir siendo un país abierto a la inversión, aunque sea en un contexto diferente".

En este sentido, ha opinado que el Brexit se ve en España "desde una perspectiva de muchos temores sobre qué vamos a ser como país, pero quiero recalcar que no vamos a cambiar. Vamos a seguir siendo internacionalistas, abiertos y aliados en todas las políticas importantes", ha tranquilizado Elliott.