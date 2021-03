El impacto económico del bloqueo del Canal de Suez: 8.000 millones al día

El Canal de Suez lleva copando buena parte de la información y centrando los focos toda la semana. El motivo no es baladí y ha puesto en alerta al comercio mundial: el MV Ever Given, uno de los buques portacontendedores más grandes del mundo, que transporta mercancías entre Asia y Europa, lleva encallado en esa zona estratégica desde el martes.

Además, la vuelta a la normalidad no parece una tarea sencilla. Según ha indicado la Autoridad del Canal de Suez (SCA), hasta 20.000 metros cúbicos de arena tendrán que ser degradados en la zona en la que se ha quedado encallado el carguero para poder proceder a su liberación y restaurar el tráfico en esta vía. La cantidad es necesaria para llegar a una profundidad de entre doce y 16 metros que permita el flotado del buque. Según varios expertos, una operación que podría demorarse varias semanas.

Hablamos del colapso de una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Por la zona pasan alrededor del 10% del comercio global. El pasado año llegaron a cruzarlo hasta 19.000 barcos. Desde el incidente, más de un centenar de navíos llevan esperando para pasarlo.

El incidente del MR Ever Given se suma la coyuntura económica derivada de la pandemia de la Covid. Sin duda, más trabas a la salida de una crisis que se presupone ardua. Los datos del impacto económico del bloqueo del Canal de Suez hablan por sí solos.

Más de 300 millones en 60 minutos

Según las estimaciones del experto en envíos Lloyd's List recogidas por la BBC, el colapso impide el tránsito diario de mercancías valoradas en unos 8.231 euros. Cifra que supone unos 343 millones de euros a la hora.

El tránsito de mercancías a través del Canal de Suez en 24 horas se estima en unos 4.326 millones de euros en sentido Oeste y en 3.905 millones de euros hacia el Este.

Este episodio ha puesto de nuevo sobre la mesa la importancia estratégica de un enclave que ya hizo temblar a la economía mundial hace diez años cuando, en medio de las revueltas contra el régimen del presidente Hosni Mubarak, se especuló con un cierre del canal.

Según detalla en el Financial Times Samir Madani de TankerTrackers, alrededor de 10 millones de barriles de crudo habían retrocedido cerca de las entradas norte y sur de los canales. "El canal es un cuello de botella para el comercio mundial", espetó el diario económico Madani.

El 'daño' a España

Suez es para la economía española uno de sus principales talones de Aquiles estratégicos. Tras Países Bajos, Egipto y Estados Unidos, España es el cuarto país situado al norte del canal que más mercancías importa y exporta a través de él y el séptimo a nivel mundial.

Aunque el suministro de petróleo y gas natural licuado está asegurado en España gracias a la diversidad de fuentes que provienen de otras zonas como Estados Unidos, Nigeria, México o Brasil, la situación en Suez afecta directamente a la seguridad del suministro energético español. En 2020, con datos de CORES, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, el 16,5% del petróleo importado por nuestro país tuvo como procedencia países directamente afectados por el bloqueo, como Arabia Saudí o Irak.