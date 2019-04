El reto de reconstruir Notre Dame: años por delante... y no basta con arquitectos

El pavoroso incendio que ha devastado la parisina catedral de Notre Dame ha causado una enorme conmoción en todo el mundo. Uno de los símbolos de Francia ardía ante la mirada atenta de miles de turistas que se congregaban alrededor del monumento. Ahora, con las llamas apagadas y el trabajo de los técnicos en marcha para asegurar el interior del monumento, se abre un nuevo escenario: la reconstrucción.

Para los expertos se trata de un largo proceso que "llevará años", tal y como señala a La Información Joaquín Torres Ramo, experto en rehabilitación de edificios históricos y profesor del departamento de Construcción, Instalaciones y Estructuras de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Esta tesis también es secundada, tal y como publicaba Efe, por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz, galardonado por su trabajo de reconstrucción en Lorca (Murcia) tras el terremoto, y que ha afirmado que este proceso podría llevar dos o tres años.

Pero para llegar a ese punto, hace falta dar muchos pasos antes. El primero de ellos será, según Torres, estudiar "qué partes se han conservado y cuáles se han venido abajo". De acuerdo con los portavoces de la investigación, serán necesarias "alrededor de 48 horas" para asegurar la estructura y poder empezar a trabajar con garantías en el interior de la catedral.

Tras las primeras inspecciones, el portavoz de la catedral, André Finot, ha explicado a la cadena de televisión BFM que "por lo que he podido ver, las vidrieras no han resultado alcanzadas, los tres bellos rosetones que datan de los siglos XII y XIII estaban aún ahí". En cambio, ha señalado que otras vidrieras sí que han sufrido daños durante el siniestro. "Se trata de vidrieras del siglo XIX, mucho menos importantes, las que se han visto afectadas, pero no las joyas del siglo XIII", ha subrayado.

Por su parte, el secretario de Estado de Interior francés, Laurent Nuñez, indicaba este martes que, aunque "globalmente, la estructura se mantiene bien", se han detectado "algunas vulnerabilidades" en la bóveda así como en un frontón del transepto norte, que debe "asegurarse" y que ha provocado la evacuación de cinco edificios cercanos.

Una vez que se lleve a cabo el análisis, podrán desembarcar "amplios equipos con profesionales de todas las disciplinas", señala Torres. Para este experto, no solo serán necesarios técnicos, como "arquitectos especialistas, restauradores de bienes muebles e historiadores", afirma, también será importante la participación de otros como "sociólogos, publicistas o comunicadores" ya que, según señala, será "necesario poner en valor los valores arquitectónicos que encierra el edificio".

"La labor de desescombro y desmontaje será delicada", confirma Torres, "lo primero será proteger lo que ha quedado para que no se venga abajo", pero al mismo tiempo confía en que, por los últimos datos, "la estructura pétrea aguante". Será a partir de ahí cuando se comience a estudiar las posibilidades que existen para su reconstrucción y se pongan sobre la mesa diferentes planes para llevarlos a cabo.

Para el experto en rehabilitación de edificios históricos, "intervenir en un tipo de edificio como este requiere conocer las técnicas constructivas propias y respetarlas", una tarea que en este caso cuenta con importantes fuentes documentales debido a la importancia de la obra. Por ello, señala que será necesario "reconstruirla para devolver a este icono esos valores que ahora ha perdido".

Ahora, una vez que concluya el estudio que dará lugar al informe sobre las causas del que parece ser un accidente durante las obras de remodelación de la catedral, para los expertos queda un aprendizaje. "Somos vulnerables y en la Europa del siglo XXI pueden suceder estas cosas", atestiguan. Es por ello que el propio Minisiterio de Cultura de nuestro país, en manos de José Guirao, ha anunciado que revisará la seguridad en monumentos españoles. "En general nuestras instalaciones de los grandes monumentos son segura, pero esto es una alerta y se pondrá en marcha una revisión", admitía. Todo precaución es poca.