La industria alemana se queja de que aún no exista un plan de reapertura

La Confederación de la Industria Alemana (BDI) lamentó este jueves, en relación con la prolongación de las restricciones por la pandemia hasta el 7 de marzo, que no haya un plan de reapertura escalonada de la vida pública con criterios concretos que ofrezcan a las empresas una perspectiva. En un comunicado, la BDI admite que, en vista del creciente riesgo de contagio por las mutaciones, fue acertado prescindir de una apertura precipitada, pero agrega que se ha perdido una vez más la oportunidad de proponer una estrategia unificada con una apertura escalonada.

"La industria alemana necesita un plan fiable con criterios que se usen en todo el país para una apertura segura de la economía allí donde la situación epidemiológica lo permita", dijo el presidente del BDI, Siegfried Russwurm. La BDI pide una estrategia a medio plazo con diferenciación regional pero con criterios comunes basados en la evidencia científica y una revisión permanente de la eficacia de las diversas medidas preventivas.

El documento critica que algunos estados federados presenten planes aislados de apertura de la vida pública y de reapertura de colegios y guarderías. "La lucha contra la pandemia y la reactivación de la economía solo tendrán éxitos si se trabaja en equipo y con confianza los unos y los otros, y no si cada vez más los estados federados van por su cuenta", dijo Russwurm. Por otra parte, la BDI critica que el Gobierno federal y los estados federados no hayan tratado de anclar en su último encuentro la estrategia nacional dentro de una estrategia europea. "Si no se logra contener la pandemia en el plano europeo los éxitos nacionales no serán duraderos", dice el comunicado.

También otras organizaciones empresariales han formulado quejas en un sentido similar. "Lamentablemente, el Gobierno federal y los estados federados no pudieron ponerse de acuerdo en un plan detallado y escalonado de aperturas", dijo, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Trabajadores Manuales, Hans Peter Wollseifer. "Muchas empresas quieren volver a empezar a trabajar y tienen que hacerlo y necesitan saber cuándo será posible", agregó.

Las críticas se conocen unos días después la publicación de los datos de producción de la industria alemana en 2020, que cayó un 8,5% respecto al año anterior, según los datos provisionales difundidos por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Y además llegan tras comprobar que el año pasado Alemania exportó bienes y servicios por valor de 1,2047 billones de euros, lo que supone un desplome del 9,3% respecto al año anterior y que es el mayor retroceso desde la crisis económica y financiera de 2009, cuando las exportaciones cayeron un 18,4% respecto a 2008.