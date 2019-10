La inevitable prórroga del Brexit: por qué Boris Johnson necesita al Parlamento

El Parlamento británico votará este sábado si apoya o no el acuerdo para el Brexit alcanzado entre Boris Johnson y la UE este jueves. Y lo hará sabiendo que se trata de la última oportunidad (al menos, con este Gobierno) de acordar una salida ordenada del bloque comunitario: si los 'comunes' apoyan la moción, evitarán que el actual primer ministro pueda lleva a cabo su amenaza de salir sin acuerdo de la UE. En cualquier caso, y llegados a este punto, lo que parece cada vez más claro es que una nueva prórroga es inevitable, ocurra lo que ocurra.

Aunque Boris Johnson lleva amenazando con la posibilidad de un Brexit 'duro' desde que se postulase a suceder a Theresa May en las elecciones de junio en el Partido Conservador, esta misma semana reconocían desde Downing Street que se solicitaría una nueva prórroga a Bruselas en el caso de que no prosperase la votación de este sábado. Por el contrario, si los 'Comunes' dan el visto bueno al plan de Boris Johnson, también sería necesaria una extensión corta (técnica) para poder materializar el acuerdo en tiempo y forma. No hay que olvidar que los 27 no refrendarán el acuerdo hasta el último momento, "probablemente" el mismo 31 de octubre, tal y como reconocía ayer el jefe negociador de la UE, Michel Barnier.

Al igual que sucediera con Theresa May hace un año, Boris Johnson tendrá que enfrentarse a un entorno hostil en un Parlamento completamente dividido en torno a la cuestión del Brexit, incluso con parte de la bancada 'tory' en contra del primer ministro. Y cabe recordar que la expremier vio tumbado su texto hasta en tres ocasiones y se vio sometida a una moción de censura e, incluso, a una moción de confianza de su propio partido por no ser capaz de desencallar el Brexit.

Para ganarse apoyos en el Parlamento, Johnson necesitará obtener el sí de parte de la oposición, pero también del Partido Unionista Democrático (DUP) y de la línea dura de los 'tories' partidarios del Brexit. Y, para convencer a estos últimos, en el acuerdo tendría que incluirse que Irlanda del Norte seguirá legalmente dentro del territorio aduanero del Reino Unido. Si no lograse aprobar su plan este sábado 19 de octubre, Johnson tendría que solicitar teóricamente una prórroga para dar más tiempo al refrendo de los 'Comunes'.

Johnson, en busca de votos para el Brexit

Por eso, el primer ministro británico pasó la jornada del viernes por completo al teléfono, tratando de convencer uno a uno a los diputados euroescépticos de su partido que todavía no han dado su visto bueno al pacto, mientras que su equipo contactó con parlamentarios laboristas e independientes favorables a un Brexit acordado, susceptibles de alinearse con el Gobierno.

El norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), con diez escaños en la Cámara de los Comunes, mantiene su negativa a votar a favor del tratado de salida del país de la Unión Europea que se cerró el jueves en Bruselas, lo que complica las cuentas del primer ministro, que necesita 320 votos pero solo cuenta con 288 diputados 'tories'.

Según las cábalas del diario 'Financial Times', Johnson puede sumar 318 votos, mientras que la cadena Sky News calcula que puede llegar hasta 316, si bien la mayoría de analistas políticos coinciden en que la situación es volátil y la incertidumbre se mantendrá hasta el último momento. Diversos bloques y facciones parlamentarias no tomarán una decisión definitiva hasta el sábado por la mañana, incluidos los 28 conservadores más euroescépticos, conocidos en los pasillos del Parlamento de Westminster como los "espartanos", por su férrea defensa del Brexit más duro.