Tres muertos en el cumpleaños de una influencer al experimentar con hielo seco

Una conocida influencer en Rusia, Ekaterina Didenko celebró hace escasos días su 29 cumpleaños en una fiesta que acabó en una auténtica tragedia. Tres personas murieron, entre las que se encontraba el marido de ella.

El evento tuvo lugar el pasado viernes en el complejo de piscinas Devyaty Val de la capital rusa. Para celebrar su cumpleaños, la influencer, dedicada a promocionar productos farmacéuticos, contó con la participación de 18 amigos.

Quemaduras químicas e intoxicación

La tragedia ocurrió cuando lanzaron treinta kilos de hielo seco a una piscina. La reacción con el hielo, produjo dióxido de carbono y tres personas acabaron muriendo a causa de un edema pulmonar. Además, otras cuatro resultaron heridas con quemaduras químicas e intoxicación.

El hielo seco es una forma sólida de dióxido de carbono que, al ser liberado en un área sin ventilación adecuada, puede hacer que las personas inhalen importantes cantidades de gas.

En el vídeo divulgado en redes sociales se puede observar a los invitados vistiendo trajes protectores. En uno de las imágenes, se ve a dos asistentes vertiendo el hielo seco sobre el agua, ante la mirada de los demás. La reacción provoca una cantidad de humo, que no para a tres personas que saltan al agua sin pensarlo.

La influencer habló en su Instagram, donde cuenta con más un millón y medio de seguidores, sobre lo ocurrido. "No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer... Hoy exploté".

Además del marido de Ekaterina, Valentin Didenko (32 años) fallecieron Natalia Monakova y su pareja, Yuri Alferover. Ambos, de 25 años, eran también 'influencers'. Según los primeros análisis, la causa de la muerte fue la asfixia.

El Comité de Investigación de Rusia ha confirmado que ha abierto las investigaciones pertinentes para determinar si es un caso penal de muerte por negligencia.