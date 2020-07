Unos 200 inmigrantes se escapan de un centro en Sicilia y rompen la cuarentena. 

Alerta en Italia. Cerca de 200 inmigrantes escaparon este domingo por la noche del centro de acogida de la ciudad italiana de Caltanisetta (isla de Sicilia) e interrumpieron su periodo de cuarentena obligatoria, aunque la mayoría han sido localizados por las fuerzas de seguridad.

Ninguno de los 184 inmigrantes fugados del centro de Pian di Lago en Caltanissetta era positivo al coronavirus, según informan los medios locales y recoge Efe. La fuga se produjo la pasada noche y este lunes por la mañana ya habían sido localizados y devueltos a las instalaciones 118 inmigrantes, muchos de ellos tunecinos, después de una operación policial que involucró a decenas de agentes.

El alcalde de la localidad siciliana, Roberto Gambino, avanzó hoy que escribirá al Gobierno para que no envíe a su centro de acogida más inmigrantes porque la instalación "no es idónea" para obligarles a cumplir la cuarentena y carece de sistemas de seguridad. "Así no podemos seguir. Después de lo que ha ocurrido es evidente que no se dan las condiciones de seguridad adecuadas", opinó.

Italia vive un aumento del flujo migratorio desde las costas del norte de África, en coincidencia con el verano. En lo que va de año, hasta el pasado viernes, habían desembarcado en Italia 11.334 inmigrantes, más del triple que los 3.508 del mismo periodo del 2019, según datos del Ministerio del Interior.

La Guardia Costera italiana vivió el domingo una "intensa" jornada en el Mediterráneo central, que llevó a interceptar seis pateras con un centenar de inmigrantes. Estos inmigrantes son trasladados después a tierra firme, a los centros de acogida de las ciudades del sur o de la isla de Lampedusa, para cumplir una cuarentena contra el coronavirus.

En Lampedusa, el enclave italiano más meridional, a un centenar de kilómetros de Túnez, la situación es insostenible, según viene avisando su alcalde, Salvatore Martello. En su centro de acogida, apto para un centenar de inmigrantes, han llegado a alojarse más de mil este fin de semana y ahora hay unas 650 personas, pues se está evacuando a muchos a Sicilia, según informan los medios locales. Esta misma mañana dos pateras con 7 y 16 inmigrantes han alcanzado el puerto de Lampedusa de forma autónoma.