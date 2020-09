Israel asusta al mundo con el anuncio de su segundo confinamiento por el virus

El Consejo de Ministros de Israel ha aprobado este domingo un confinamiento de tres semanas coincidiendo con importantes festividades judías para evitar así contagios del nuevo coronavirus.

La medida estará en vigor desde las 14.00 horas del próximo viernes, horas antes del inicio de la festividad de Rosh Hashaná, ha explicado en rueda de prensa el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Los israelíes no podrán desplazarse más allá de 500 metros de su domicilio excepto por necesidades esenciales como obtener alimentos o medicamentos.

Los colegios cerrarán el viernes y los sectores privado y público continuarán funcionando, aunque con importantes restricciones que no ha concretado. Supermercados, farmacias y otros comercios esenciales podrán abrir y también se permitirán los repartos.

La decisión no ha pasado inadvertida. El ministro de Vivienda de Israel, Yaacov Litzman, anunció este domingo su dimisión en respuesta a los planes del Gobierno para aprobar un nuevo confinamiento ante el repunte de casos, una medida que coincidirá con un periodo vacacional en el país. "Mi corazón está con los miles de judíos que van a la sinagoga una vez al año y que este año no podrán hacerlo por el confinamiento", ha dicho Litzman, miembro del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

Así, ha señalado que se ha pronunciado "en todos los foros posibles" contra el confinamiento durante este periodo vacacional y ha recalcado que "si es necesario un confinamiento, no debió haber esperado a que el aumento de los contagios llegara a este punto". Litzman, quien fue ministro de Sanidad, ha argüido que esta medida se tuvo que haber aplicado hace un mes, y no en este momento de vacaciones. "Por eso, no puedo seguir siendo ministro y he decidido dimitir del Gobierno y volver al Parlamento", ha remachado.