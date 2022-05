La italiana ENI avisa: abrirá una cuenta en rublos... Salvo que la UE lo prohíba. 

La empresa italiana de hidrocarburos ENI, controlada al 30% por el Tesoro italiano, abrirá la próxima semana una cuenta en rublos para cumplir con el compromiso de pago de gas ruso que vence en la segunda mitad de mayo, si las autoridades europeas no realizan una normativa que indique que esto viola las sanciones impuestas a Moscú por su invasión a Ucrania. Fuentes de ENI consultadas por EFE rechazaron hacer comentarios, pero otras fuentes conocedoras de la situación señalaron a esta agencia que la empresa cumplirá sus compromisos de pago antes de finales de mayo porque si no violaría los contratos firmados.

Las fuentes explicaron que la empresa aún no ha abierto la cuenta en rublos y se mantiene pendiente de la situación, a la espera de ver si las autoridades europeas dejan claro con una normativa que pagar en rublos, como exige el presidente ruso, Vladímir Putin, a algunos compradores, no está permitido. El primer ministro italiano, Mario Draghi, afirmó este miércoles en Estados Unidos -donde viajó para conversar con el presidente, Joe Biden, sobre la situación en Ucrania-, que "la mayoría de los importadores" europeos de gas ruso ya "han abierto sus cuentas en rublos".

El ex presidente del Banco Central Europeo (BCE) aseguró que ENI pagará a tiempo, aunque no especificó si lo hará en euros o en rublos, y reiteró que la UE no ha indicado de forma oficial qué hacer ante esta situación. Así, ha asegurado esta semana que "la mayoría de los importadores" europeos de gas ruso "han abierto sus cuentas en rublos" para pagar a Moscú y que la Unión Europea (UE) no se ha pronunciado oficialmente sobre si el pago en divisa local infringe las sanciones impuestas al Kremlin por su invasión a Ucrania.

Putin trata de presionar a algunos compradores extranjeros para que paguen el gas en rublos como medida para reforzar la divisa, tras el duro golpe sufrido por las sanciones de los países occidentales contra Moscú, y la gasística rusa Gazprom ya decidió cortar el suministro a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en moneda local. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que las empresas energéticas europeas que tengan contratos en euros o dólares "no deben acceder a las demandas rusas" porque estarían violando las sanciones europeas contra Moscú e incurrirían en un "alto riesgo".