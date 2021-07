Jeff Bezos dona 100 millones de dólares al chef español José Andrés al aterrizar.

El que hasta hace poco era el consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, ha donado este martes al chef español José Andrés, que dirige la fundación 'World Central Kitchen', 100 millones de dólares en el marco de su nuevo proyecto filantrópico 'Courage and Civility Award'. Bezos, a cada empleado y cliente de Amazon tras el histórico viaje al espacio: "Gracias. Vosotros habéis pagado esto". Bezos ha dado a conocer esta noticia en la rueda de prensa posterior al histórico viaje exprés a bordo del New Shepard, un cohete de la compañía Blue Origin y con el que superó los 100 kilómetros (62 millas) de altitud. A través de esta nueva iniciativa, el ex CEO de Amazon ha desembolsado un total de 200 millones para fines filantrópicos (unos 170 millones de euros al cambio actual).

Junto a José Andrés, el otro de los beneficiarios del premio otorgado por la Fundación Bezos ha sido Van Jones, comentarista y fundador de la organización 'Dream Corps'. Los destinatarios podrán distribuir a las organizaciones benéficas o sin fines de lucro de su elección.

Tras regresar del espacio, Jeff Bezos dona 100 millones de dólares a José Andrés @chefjoseandres como premio y para contribuir a su inmensa tarea humanitaria a través de la ONG @WCKitchen pic.twitter.com/iIKysPe9oX — Jose Angel Abad (@desdemanhattan) July 20, 2021

"Estoy muy agradecido por esto", ha dicho emocionado José Andrés. "Nos permite mirar más allá del siguiente huracán", ha añadido, porque gracias a este empuje, "ahora es el momento de pensar a lo grande, con la urgencia del hoy". El chef ganó hace unas semanas el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Durante su discurso, José Andrés ha recordado que World Central Kitchen "surgió de una idea muy simple, pero muy poderosa: la comida puede cambiar el mundo".

Así, ha subrayado que con su oenegé pretende "cambiar la forma en la que 3.000 millones de personas, principalmente mujeres, cocinan en fogones sucios". "Pensamos globalmente, pero alimentamos localmente", ha indicado, y se ha referido a la pandemia como un elemento que condujo "a cientos de miles al hambre y la hambruna". "Jeff, vamos, alimentemos al mundo", ha concluido el chef su discurso de agradecimiento al hombre más rico del mundo.