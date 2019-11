Los dos funcionarios que custodiaban a Epstein, imputados por falsear registros

Nuevas sospechas reabren la polémica sobre la muerte de Jeffrey Epstein: los dos guardias encargados de su vigilancia han quedado señalados por presunto falseo de los registros al preso. Se trata de los dos primeros cargos que se han dado desde que el magnate, acusado de abusar sexualmente de docenas de menores, se ahorcó el pasado mes de agosto en su celda.

La noche del supuesto suicidio, los 'cancerberos' debían controlar al arrestado, aún pendiente de juicio por tráfico sexual, cada media hora, lo que ahora queda en entredicho ya que la acusación señala que los guardias pudieron archivar registros falsos para justificar sus ausencias.

Dado que el acusado intentó suicidarse previamente, el juez decretó una vigilancia intermitente de la que había que dejar constancia cada 30 minutos. Ahora, el fiscal del distrito sur de Nueva York desvela que, no solo no se acató dicha medida, sino que "mintieron en los formularios oficiales para ocultar su abandono", tal como recoge la cadena británica 'BBC'. Esto no solo se dio en el caso del magnate, sino que se sospecha que se trata de una 'mala praxis' generalizada.

Concretamente, se trata de los funcionarios del correccional Tova Noel y Michael Thomas, nombres que han sido publicados este martes. El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, decretó su suspensión después de que el FBI abriese una investigación para esclarecer la muerte del magnate. A ambos se les ha ofrecido una declaración de culpabilidad, que no han aceptado, según ha confirmado la agencia de noticias Associated Press.

Epstein que murió a los 66 años, fue encarcelado en 2008 en el estado de Florida tras quedar vinculado a un escándalo de prostitución de menores, ante el que él siempre defendió su inocencia.