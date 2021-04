Johnson afloja las restricciones: reabren peluquerías, gimnasios y pubs en 7 días.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha confirmado que la 'hoja de ruta' para desconfinar Reino Unido continuará, como estaba previsto, el lunes próximo, cuando la segunda fase permita la reapertura de peluquerías, gimnasios o pubs, entre otros servicios, aunque ha pedido a la población "cumplir las normas". En rueda de prensa, el 'premier', que ha reconocido que los esfuerzos de la ciudadanía "están dando sus frutos", ha instando a no ser "complacientes", ha explicado que el avance en el plan de desescalada obedece a que se han cumplido los cuatro requisitos impuestos para continuar relajando las limitaciones.

En concreto, según ha detallado el Oficial Médico Jefe de Inglaterra, Chris Whitty, más de 31 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19; las admisiones hospitalarias y las personas contagiadas que muestran síntomas han caído entre las personas mayores; los ingresos también han decrecido desde la segunda ola; y, finalmente, la variante británica del SARS-CoV-2 continúa siendo la dominante en el país.

Antes de la comparecencia, Johnson se ha reunido con el gabinete para aprobar la siguiente etapa de la desescalada en Reino Unido. Otros cambios en la etapa dos de la 'hoja de ruta' británica implican la reapertura de servicios como barberías, al igual que spas, zoológicos, parques temáticos, bibliotecas y centros comunitarios. Además, podrán celebrarse bodas a las que asistan hasta 15 personas.

Actualmente, los viajes al extranjero están prohibidos en Reino Unido y las personas que intentan salir del país sin aportar una razón esencial se enfrentan a multas de hasta 5.000 libras (algo más de 5.900 euros). No obstante, el Gobierno británico ha confirmado que implantará un sistema de semáforo para permitir a la ciudadanía del país viajar al extranjero, en el marco de la relajación de las restricciones. Sin embargo, no se podrá salir del país por vacaciones hasta el 17 de mayo, como mínimo, tal y como consta en el plan de desescalada actual. Durante la comparecencia no se ha detallado qué países figurarán en cada categoría del sistema de semáforo.

"Si las cosas continúan yendo bien, la vida comenzará a volver a algo parecido a la normalidad, pero todavía estamos un poco lejos", ha señalado, subrayando la importancia de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 que se ofrecerán a la ciudadanía dos veces por semana serán "de gran valor". En este sentido se ha expresado también Whitty, que ha asegurado que "no es de extrañar" que la COVID-19 todavía esté "entre nosotros" y destacando que "tampoco desaparecerá mágicamente en los próximos meses".

En referencia al avance de la campaña de vacunación contra la COVID-19, las autoridades sanitarias británicas han detallado que 31,5 millones de personas han recibido la primera dosis del fármaco, mientras que más de 5,4 millones han sido inoculadas también con la segunda.