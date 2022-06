Johnson pide 'in extremis' a los tories votar en contra de la moción de censura

El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha presentado en una reunión de los diputados conservadores que deciden este lunes sobre su posible destitución como primer ministro y ha realizado un llamamiento 'in extremis' a evitar un "Día de la Marmota". Johnson ha irrumpido en la reunión a puerta cerrada entre aplausos y jaleos y ha emplazado a los diputados del Partido Conservador a "no entrar en un debate infernal del Día de la Marmota sobre los beneficios de pertenecer al mercado único". En particular, Johnson ha recordado a los miembros del Comité de 1922 la clara victoria que logró en las elecciones de diciembre de 2019 y "no reabrir cuestiones que cerramos hace dos años y medio". "Ya sabéis la fuerza increíble que podemos ser cuando estamos unidos. Quienes están en esta sala lograron la mayor victoria conservadora en 40 años... bajo mi liderazgo", ha destacado.

Este lunes por la noche los diputados del Partido Conservador votan la propuesta de moción de censura interna planteada tras la publicación de cartas de censura por parte del 15% de la bancada 'tory'. Si más de la mitad de los diputados votan en su contra, Johnson será destituido y su sucesor se decidirá en un proceso interno al que se puede presentar cualquier diputado conservador que tenga al menos ocho apoyos entre sus compañeros. El siguiente líder lo elegirían los afiliados del Partido Conservador entre dos candidatos tras una serie de rondas eliminatorias en las que votan los diputados. Las quinielas apuntan como favoritos al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, Tom Tugendhat, y al exministro de Sanidad Jeremy Hunt.

Para que esta votación pudiera salir adelante, el comité necesitaba recibir un mínimo de 54 cartas de los diputados para pedir una votación interna al no confiar en la gestión de su líder. Esta medida se conoció después de días de conjeturas sobre el futuro político de Johnson una vez que fuese duramente criticado por la funcionaria Sue Gray en su investigación sobre las fiestas en la residencia oficial de Downing Street durante la pandemia. Johnson ha descartado dimitir a pesar de las continuas peticiones de algunos diputados conservadores y también de los partidos de la oposición británica.

El primer ministro puede mantenerse en el poder si consigue el apoyo de 180 diputados; de lo contrario se pondrá en marcha un proceso interno para elegir al nuevo líder de la formación y jefe de Gobierno. Los medios británicos auguran que será difícil que la moción salga adelante, debido a la cantidad de diputados leales aún a Johnson.

