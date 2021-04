Johnson tantea relajar los requisitos de los retornados de países con bajo riesgo. 

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha planteado la posibilidad de relajar los requisitos de pruebas -y por tanto los costes- para quienes lleguen a territorio británico procedentes de países de bajo riesgo, con vistas a una progresiva reapertura de fronteras que el Gobierno sitúa provisionalmente el 17 de mayo. Esa es la fecha marcada en el calendario para la posible reanudación de los viajes no esenciales al extranjero y, aunque Johnson ha evitado dar nada por cerrado, este martes ha asegurado que "no renuncia" a cumplir dicha meta si las condiciones no empeoran drásticamente en el próximo mes.

El nuevo sistema de colores que prepara Reino Unido, según el cual los países serían catalogados en función de la prevalencia del virus en los diferentes territorios, abre la puerta también a nuevas opciones en cuanto a criterios de entrada. Empresarios como el principal responsable de la aerolínea EasyJet, Johan Lundgren, han planteado que para los países verdes no se pidan PCR sino pruebas rápidas, más baratas. Johnson ha recogido el guante señalando que esta dispuesto a hacer que las cosas sean "lo más fáciles posibles" y a "flexibilizar" el sistema, según la cadena BBC.

Reino Unido tiene registrados hasta el momento 4.364.529 casos de Covid-19, 2.379 más que el lunes, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 126.882, 20 más, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad británico. Más de 31 millones de personas han recibido ya en Reino Unido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.