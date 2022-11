El juicio contra Trump por difamación se aplaza tras solicitarlo la demandante.

El juicio contra Donald Trump, expresidente estadounidense, por difamar a la periodista E. Jean Carroll, que le acusa de haberla violado hace casi 30 años en Nueva York, se ha pospuesto al 10 de abril del año que viene, según ha dictado el juez que lleva el proceso. La demandante se encuentra en una batalla legal por difamación contra Trump después de que este negara haberla violado y hubiera pronunciado lo que considera "falsas acusaciones" sobre ella tras hacer público en 2019 su relato en un libro y en un artículo de una revista.

A esa denuncia se añade otra por la presunta violación, que Carroll interpuso el pasado jueves cuando entró en vigor la nueva Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, que abre un periodo de un año en el estado para buscar justicia por delitos sexuales que hasta este momento había prescrito.

El juez Lewis Kaplan ha dictado que accede a posponer la fecha del juicio del 6 de febrero al 10 de abril, según pidieron los abogados de Carroll, pero no se ha pronunciado sobre la posible unión de ambas demandas en un solo proceso, como también habían pedido. La columnista acusó en 2019 a Trump de violarla en un probador de los grandes almacenes de lujo Bergdorf Goodman hace 27 años y Trump lo negó alegando que no la conocía, que buscaba impulsar sus ventas y agregando "no es mi tipo", por lo que esta lo denunció por difamación.

Una de las cuestiones que estudia el tribunal es si Trump hizo esas declaraciones en su condición de presidente, ya que en caso afirmativo el acusado pasaría a ser el mismo gobierno de EE.UU. y esa demanda no podría admitirse, pues no está sujeto al delito de difamación.

La reciente denuncia por violación, que también incluye acusaciones de difamación, destaca que Carroll ha sufrido perjuicios psicológicos y económicos duraderos, incluyendo una "pérdida de dignidad y autoestima", por lo que pide que Trump se retracte, además de compensaciones por daños.