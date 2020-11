¿Quién es Kamala Harris, la aspirante a vicepresidenta de la mano de Joe Biden?

Donald Trump y Joe Biden se enfrentan este 3 de noviembre por el cargo de presidente de los Estados Unidos en una de las elecciones más reñidas y decisivas de la historia del país. Más allá de los nombre más repetidos en los últimos meses, en las papeletas que se deben depositar en las urnas aparece otro nombre, también de vital importancia en la carrera a la Casa Blanca: los aspirantes a vicepresidentes. Trump repite con su actual vicepresidente Mike Pence, mientras que en el partido demócrata apuestan por Kamala Harris, la tercera mujer en la historia designada candidata en el boleto.

El pasado agosto Biden finalmente desveló el nombre de su compañera de fórmula. La decisión no sorprendió porque Harris estuvo entre las favoritas al boleto desde que el ex vicepresidente con Barack Obama se garantizó la nominación frente al progresista Bernie Sanders. No obstante, la elección marcó las aspiraciones del demócrata. Kamala Harris también presentó su candidatura a las presidenciales. Lo hizo bajo la promesa de restaurar una democracia fragmentada, revertir una economía desigual y curar un país dividido racialmente. Es una triple ambición que comparte Joe Biden.

El nombre de la senadora es conocido en todo el país y está demostrado que tiene capacidad para generar entusiasmo en temas candentes como la raza o la igualdad, especialmente entre los votantes jóvenes de izquierda. Al mismo tiempo, con su selección los demócratas valoran la larga historia de apoyo de las mujeres negras. La senadora se ha convertido en la primera afroamericana nominada para vicepresidenta en uno de los dos grandes partidos y la tercera mujer de la historia.

Harris, de 55 años de edad y graduada en Derecho, cuenta con cualidades que en el contexto actual sobresalen del resto de candidatas que consideró Biden. La que más resuena en los titulares es precisamente su origen, de padres asiáticos y caribeños. La otra es que proviene del estado más poblado del país y que en el curso de su carrera política ganó más de 10 millones de votos, una cifra que excede de lejos la de cualquier otra legisladora que se consideró para la ocupar la vicepresidencia.

En cuestiones económicas, defiende que se establezca el salario mínimo en 15 dólares por hora trabajada, recortar los impuestos a la clase media, un mayor escrutinio regulador a las grandes tecnológicas y elevar los impuestos a Wall Street para financiar un modelo de sanidad pública universal. También apoya el "Green New Deal" y se opuso al nuevo acuerdo comercial con México y Canadá.

Aunque fue de las primeras en apearse de la carrera presidencial, sabe cómo manejar una campaña. Antes de ser elegida senadora, se postuló con éxito para fiscal del distrito de San Francisco y después para ejercer como fiscal general de California, el segundo departamento más importante del país. Precisamente por su experiencia como fiscal, la selección de Kamala Harris puede servir para neutraliza el mensaje de Donald Trump de que es el presidente de la Ley y el orden.