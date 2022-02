Kiev pide explicaciones a Moscú sobre las actividades militares en la frontera. 

Ucrania ha solicitado de manera formal a Rusia que dé "explicaciones detalladas" acerca de sus actividades militares en las áreas adyacentes al país y en Crimea, en virtud de un mecanismo previsto en el Documento de Viena de 2011 de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Según ha informado el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, a través de su cuenta en la red social Twitter, Rusia tiene que proporcionar motivos "detallados" de sus "objetivos, ubicación precisa y fechas de finalización de sus actividades militares, así como designación, subordinación, número y tipos de formaciones y equipos involucrados", según dispone el mecanismo de reducción de riesgos previsto en la sección tres del mencionado documento.

Rusia tiene 48 horas para responder al cuestionamiento de Ucrania, según Kuleba. El titular de Exteriores ha indicado que, en caso de ausencia de respuesta o que esta sea "insuficiente" o "irrelevante", Kiev convocará a Rusia y a los otros firmantes del Documento de Viena para "convocar una reunión extraordinaria" en la que Rusia "deberá dar explicaciones". "Seguimos utilizando todas las vías diplomáticas para asegurar la seguridad de Ucrania", ha remachado Kuleba. La acumulación de efectivos rusos cerca de la frontera con Ucrania ha hecho saltar las alarmas sobre una posible invasión a su país vecino. El bloque conformado por Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN se ha unido para apoyar a Kiev, mientras que Rusia niega que tenga intención alguna de llevar a cabo una acción militar contra Ucrania. Mientras, se han puesto en marcha multitud de contactos para encontrar una solución diplomática a la situación.

Desde Estados Unidos creen que, si Rusia decide invadir Ucrania, su ofensiva comenzará probablemente con "bombardeos aéreos y ataques con misiles" que "matarán a civiles sin importar su nacionalidad", aseguró este viernes la Casa Blanca. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que hay "una posibilidad clara" de que Moscú lance un ataque, que podría llegar antes de que concluyan los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín el 20 de febrero.

Reino Unido exige abandonar Ucrania de forma "inmediata"

En este contexto, el Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha pedido este viernes a sus ciudadanos abandonar Ucrania "inmediatamente", sumándose a otros países que han hecho lo propio, como Estados Unidos, Corea del Sur o Países Bajos, en el marco de la tensión por la acumulación de efectivos rusos cerca de la frontera del país. En un comunicado, la cartera de Exteriores británica ha considerado que los ciudadanos británicos "deberían irse" mientras los medios comerciales para ello aún están disponibles. Además, ha advertido en contra de viajar al país europeo. "La seguridad de nuestros nacionales es nuestra mayor prioridad, por eso hemos actualizado nuestra alerta de viaje", ha justificado un portavoz del Ministerio de Exteriores.

Por su parte, la Unión Europea dejará abandonar Ucrania al personal diplomático no esencial, tras revisar la situación en el país, en plena tensión con Rusia por el despliegue militar en la frontera ucraniana. Según ha confirmado el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, el personal diplomático no esencial tendrá la oportunidad de "teletrabajar desde fuera del país", indicando que esto no se trata de una evacuación como tal de la delegación comunitaria en Kiev, en línea con lo decidido por países como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. "Continuamos evaluando la situación según evoluciona, en línea con nuestro deber de cuidar a nuestro personal y en estrecha consulta y coordinación con los Estados miembros de la UE", ha indicado.

A finales de enero, Washington evacuó a los familiares del personal de su embajada, en un movimiento que replicaron otros países pero que sin embargo la UE rechazó. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, pidió "no dramatizar" descartando en ese momento seguir los pasos estadounidense. En la misma línea, España llamó a la tranquilidad y descartó evacuar al personal diplomático y a ciudadanos españoles, aunque aseguró que reaccionaría con rapidez ante cualquier evolución de los acontecimientos en el país. Poco antes de conocerse la decisión de la UE, las autoridades de Países Bajos, Reino Unido y Corea del Sur han hecho un llamamiento a sus ciudadanos para que abandonen Ucrania lo antes posible.

