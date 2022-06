Kuleba asegura que Kiev puede reanudar las exportaciones desde el sur del país. 

El ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha asegurado que Kiev está preparada para reanudar las exportaciones desde el puerto de Odesa, en el sur del país. "Ucrania está lista para crear las condiciones necesarias que lleven a la reanudación de las exportaciones desde el puerto de Odesa", ha hecho hincapié el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de Twitter. En este sentido, ha aseverado que "la cuestión es cómo garantizar que Rusia no abusa de esta ruta comercial para atacar la ciudad". "Hasta el momento no hay garantías por su parte. Buscamos soluciones conjuntamente con los socios de la ONU", ha manifestado.

El martes, Kuleba señaló que es necesaria una operación internacional en el mar Negro para permitir el paso de buques comerciales con el objetivo de reiniciar las exportaciones de grano desde el puerto de Odesa en medio del recrudecimiento de la crisis económica y alimentaria a causa de la guerra. Así, indicó que dicha operación debe ser llevada a cabo "con la ayuda de países amigos que deseen enviar sus barcos para desminar las aguas y escoltar el paso de cargas comerciales", algo que "sólo puede hacerse con un compromiso formal de Rusia de no usar el corredor para atacar (a Ucrania)". "Para evitar consecuencias desastrosas, los puertos deben ser desbloqueados en dos semanas, como mucho. Claramente, la mejor opción sería poner fin a la guerra, pero (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin no quiere eso", ha lamentado, antes de reseñar que Kiev no pone "condiciones específicas" para reiniciar las conversaciones de paz.

En este sentido, Putin ha asegurado que su país no atacará los puertos ucranianos que sean desminados para el paso del cereal bloqueado desde hace semanas debido a la actual campaña militar rusa. "No vamos a aprovechar la situación del desminado para, digamos, realizar algún tipo de ataque desde el mar", ha dicho durante una entrevista con la televisión pública. El mandatario ruso ha subrayado que la mejor opción para la salida del cereal ucraniano son los puertos situados en el mar Negro, entre ellos Odesa, que aún está bajo control ucraniano. "No fuimos nosotros quienes minamos los accesos, fue Ucrania quien los minó. Ya se lo he dicho en muchas ocasiones a todos nuestros colegas. Que los desminen", señaló.

Insiste en que Rusia no impondrá "ninguna condición" y señala que "garantizamos el transporte pacífico, el acceso seguro a esos puertos, además de la entrada y trasiego de barcos extranjeros", subrayó. El presidente ruso considera un "farol" acusar a Rusia de bloquear el grano ucraniano en los puertos, en donde, recordó, hay decenas de barcos extranjeros con sus tripulaciones al completo retenidas contra su voluntad en territorio de Ucrania.

También recuerda que los volúmenes de exportación de trigo ucraniano, que estimó en seis millones de toneladas, son insignificantes en comparación con la producción mundial, que asciende a unos 800 millones. Putin, que cifra en 37 millones de toneladas las exportaciones rusas para 2022-23, también propone como alternativa los puertos ucranianos en el mar de Azov -Mariúpol (Donetsk) y Berdiansk (Zaporiyia)-, ambos bajo control ruso. "Estamos acabando el trabajo de desminado. Las tropas ucranianas los minaron en su momento en tres capas. Crearemos la logística necesaria. Lo haremos", dice.

También alude a otras alternativas como el río Danubio, los territorio de Rumanía, Hungría y Polonia, y también a través de Bielorrusia hacia los puertos bálticos, la opción "más sencilla y más barata". "Pero para ello hay que levantar las sanciones a Bielorrusia. Pero eso ya no es asunto nuestro", admite. Putin acusa también a Occidente de crear la actual crisis alimentaria con sus "erróneas" decisiones en el plano económico y energético y le criticó por intentar que "paguen justos por pecadores" al responsabilizar a Rusia de los problemas en el mercado internacional.

En su opinión, EEUU cometió en 2020 un grave error al inundar de dinero la economía para paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus, mientras la Unión Europea adoptó más recientemente una política energética "corta de miras". "La desfavorable situación en el mercado mundial de alimentos no comenzó ayer y tampoco en el momento en que se inició la operación especial rusa en el Donbás y Ucrania", insistió.

Ucrania acusa a Rusia de bloquear sus puertos, lo que le impediría exportar hasta 22 millones de toneladas con destino, principalmente, a África y Asia. Además, denuncia que Rusia ha robado cereal ucraniano y se lo ha vendido ilegalmente a terceros países como Siria. Por su parte, Rusia considera que uno de los factores tras la actual crisis son las sanciones occidentales y se muestra dispuesto a aliviar la situación con la exportación de alimentos y fertilizantes, cuyos precios se han disparado en Europa debido al aumento de las tarifas energéticas.

Putin recuerda que EEUU y el Reino Unido se dieron cuenta a tiempo y levantaron las sanciones a los fertilizantes rusos, algo que Bruselas no ha hecho, aunque la Comisión Europea lo ha negado categóricamente. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, viajará el próximo día 8 a Turquía, que se ha ofrecido a mediar junto a la ONU para desbloquear los puertos ucranianos. La campaña militar rusa en Ucrania está amenazando la seguridad alimentaria en todo el mundo, advirtió recientemente la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).