La defensa de Ibar recurrirá la decisión de apartar del caso al jurado que se retractó

La defensa de Pablo Ibar, al que un jurado de Florida volvió a declarar el pasado día 19 culpable del asesinato de tres personas en 1994, recurrirá la decisión adoptada por el juez del caso, Dennis Bayley, de apartar del tribunal popular al miembro que se retractó de su apoyo el veredicto de culpabilidad, después de haber denunciado a través de una página web que recibió "presiones" y "bullying no intencionado".

Bayley ha decido excluirle después de que este miércoles celebrara una vistilla en la que el miembro del jurado, de apellido Collins, admitió ser el autor de unas publicaciones en una página web en las que aseguraba haber recibido "presiones" para respaldar el veredicto, pero sin nombrar el caso. Además, ante el magistrado negó que hubiera sido "contaminado" por información exterior.

Según ha informado el portavoz de la 'Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar', Andrés Krakenberger, la representación legal del procesado formalizará su recurso ante el Tribunal del Cuarto distrito de Apelación de Florida.

La decisión del juez de apartar a Collins del jurado --cuya argumentación explica en un escrito de 50 páginas-- supone un duro revés para Ibar, ya que aleja la posibilidad de que, en la segunda parte del juicio que comienza el 25 de febrero y en la que se tiene que establecer la condena, se dictamine sentencia de cadena perpetua, en lugar de imponerle pena de muerte.

Para decretar la pena capital, se debe contar con la unanimidad del tribunal popular. En caso de no lograrse, la condena sería de cadena perpetua. Si el jurado dicta, finalmente, sentencia de pena de muerte, el juez de la causa puede rebajar la pena a perpetua, aunque no suele ser lo habitual, y es una posibilidad que la defensa no cree que suceda en este caso. De todas formas, los abogados del acusado tienen intención de impugnar también la sentencia condenatoria en cualquiera de los casos.

El juez del Tribunal de Broward County tomó declaración este miércoles a Collins para resolver si le apartaba o no del caso por unas publicaciones en la web 'reddit.com', firmadas bajo seudónimos --'wickerstar' y 'humanehero'-- en las que su autor lamentaba haberse visto obligado a respaldar un veredicto bajo "presiones increíbles" y "bullying no intencionado" en un "caso de mucha gravedad" y preguntaba qué hacer al respecto. El miembro del jurado admitió haber escrito esos mensajes.

La representación legal del español, de origen vasco, defendió que el jurado permaneciera en el tribunal popular, al no haber compartido ni recibido información concreta sobre el caso, algo a lo que no ha accedido Dennis Bayley, que tampoco ha entrado en la cuestión de "las presiones" que denunció el miembro del jurado en las deliberaciones.

El magistrado, tal como había solicitado la Fiscalía, le ha excluido del tribunal popular, de forma de Collins ya no podrá estar en la segunda parte del juicio y participar en la deliberación de la sentencia condenatoria.

Este miembro del jurado se puso en contacto con el magistrado, tras hacerse público el veredicto, para informarle de que se arrepentía de haber apoyado la declaración de culpabilidad, aunque en un primer momento el juez desestimó la petición para tomarle declaración. No obstante, días después el magistrado Dennis Bayley atendió la petición de la Fiscalía y ordenó una vistilla durante la que el jurado ha respondido únicamente a las preguntas del juez.

El juez del caso Pablo Ibar apartó la semana pasada a un suplente del tribunal popular que aseguró haber recibido información que no debía tener sobre antecedentes del acusado en uno de los recesos de la vista oral, al escuchar en sede judicial una conversación entre un juez y una abogada sobre el caso.

Este miembro del jurado dijo que no había oído algo que no supiera ya, por lo que la defensa reclamó que se le citara para pedirle explicaciones, al considerar que el tribunal popular podría estar "contaminado" de haber tenido acceso a esa información. Éste aseguró que solo había oído hablar de lo que estaba sufriendo la familia de Pablo Ibar, pero el magistrado decidió excluirle. El próximo 4 de febrero se celebrará una audiencia de las partes con el juez para tratar cuestiones procesales de cara a la fase de sentencia que se inicia el día 25 de febrero.