La guerra de Alexander (Rusia) e Ivan (Ucrania): dos historiadores, cara a cara.

Lunes 31 de enero. Son las ocho de la tarde en Madrid. Alexander Dementyev, historiador por la Universidad de San Petersburgo (Rusia), se conecta a una reunión telemática desde Argentina. El historiador lleva ocho años viviendo en Buenos Aires (Argentina) tras trabajar en organismos rusos. Ahora -desde el otro lado del Atlántico y a casi 20.000 kilómetros de su tierra natal- dedica su tiempo a dirigir una escuela online de historia rusa y a dar conferencias y cursos por las universidades de la zona. A los pocos minutos se conecta Ivan Vovk, historiador por la Universidad de Lviv (Ucrania). Él, como también le ocurre a su homólogo ruso, vive lejos de su patria, en concreto, en Madrid, donde trabaja como profesor de Historia y Ciencias Políticas en la Academia Ucraniana de Gestión Personal.

Aunque ambos comienzan con un saludo amistoso, la tensión poco a poco inunda el debate, conscientes de que el uno y el otro tienen en frente a un adversario o, como dice uno de ellos, un "oponente". Las preguntas a lo largo de las casi dos horas se van lanzando: ¿cuál es el origen del conflicto?, ¿cómo se puede solucionar?, ¿qué piensan de sus líderes?, ¿por qué Ucrania no puede formar parte de la OTAN y otras exrepúblicas soviéticas -como Estonia, Letonia y Lituania- sí? o ¿por qué Ucrania no permite un referéndum en las zonas prorrusas y se mantiene firme en la idea extendida en Europa de que las fronteras son inalterables cuando la historia ha demostrado que esto nunca ha ocurrido?

Alexander Dementyev, historiador ruso. Javier Leal

Alexander, nada más empezar, busca situar a la audiencia relatando la gran fotografía del conflicto: "Cuando se desataron los procesos de la integración (fin de la URRS) nosotros tenemos que ver todo en su conjunto, porque no se puede ver lo que pasaba en Ucrania fuera de lo que pasaba en Asia Central y fuera de lo que ocurría en Transcaucasia y Bakú... todos los conflictos que ardieron en los años ochenta tardíos". Tras esta desintegración -y según el historiador ruso- se creó una unión (la Comunidad de Estados Independientes) formada por nueve de las quince exrepúblicas soviéticas y que lideraron Ucrania, Rusia y Bielorrusia (Tratado de Belavezha). Pero, esta duró poco tiempo y acabó siendo disuelta, pero -y según remarca Alexander- "sin aclarar la situación de la Península de Crimea y los lazos económicos que unían a los países".

"Si entráis en la OTAN, estaréis amenazando a Rusia y recibiréis las consecuencias"

Esta gran fotografía que recrea Alexander motiva a Ivan a hacer una fotografía aún mayor del conflicto. Así, se traslada hasta casi el siglo IX para explicar que "a lo largo de esa época veremos una confrontación entre los pueblos que actualmente forman Rusia y los pueblos que actulamente forman Ucrania". Una afirmación que provoca el primer 'choque' entre ambos: el ruso llama al ucraniano "romántico" y "adolescente" por tratar de explicar un conflicto remontándose a varios siglos atrás. Para ello, pone como ejemplos a España y Holanda, dos países que, según él, lucharon muchas veces entre ellos a lo largo de la historia y hoy forman parte de una misma organización política y económica (UE).

Mientras el debate continúa, las diferentes etapas históricas de ambos países van transcurriendo. Cada uno de ellos va aportando sus argumentos para reafirmar sus ideas frente a su contrincante... hasta que llegan a la actualidad: la posible entrada de Ucrania en la OTAN. "Ucrania tiene derecho a elegir su futuro. Si queremos entrar en la OTAN vamos a entrar", dice el historiador ucraniano, que es interrumpido de forma tajante por el historiador ruso, "si hacéis esto, estaréis amenazando a Rusia y recibiréis las consecuencias".

Ivan Vovk, historiador ucraniano. Javier Leal

Es en esta última discusión cuando mejor se refleja la compleja situación que viven ambos territorios hoy. Ivan echa en cara a Alexander que Ucrania no pueda tomar decisiones como un país independiente. Un reproche que consigue una rápida respuesta -y en forma de pregunta- por parte del historiador ruso: ¿por qué la OTAN necesita a un país como Ucrania dentro de su organización?

Por último, ambos han querido sentenciar su parecer acerca de lo que piensan de su adversario. Así, Alexander ha asegurado que "no vi en la posición de él (Ivan) nada que cambiaría mi forma de pensar. Para mí el problema es que no hay un conflicto como tal, ni tan agudo. Por lo que si aumentamos la calidad de los diálogos, esto nos ayudará a expresar ciertas cosas". Por otro lado, Ivan sostiene que "no veo nada raro en las respuestas de mi oponente. Alexander es el típico ruso, que ni siquiera reconoce la presencia de tropas en la zona de Donbas (una región al Este de Ucrania y donde más tensión se está viviendo). Para que haya diálogo primero hay que reconocer la anexión de Crimea y que sus tropas se marchen".

Mientras estaba ocurriendo esta conversación, Ucrania desplegó su fuerza militar con el envío de misiles a la frontera con Rusia. Mientras, Vladimir Putin se mantiene en silencio y, según algunas informaciones, ni su círculo más cercano conoce realmente sus intenciones. Las espadas de momento están en alto, pero conforme pasan los días, la amenaza de otra posible guerra, como la de Crimea, sobrevuela con mayor intensidad por toda la región de Donbas.