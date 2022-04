De las remesas a las pólizas... el negocio en alza de los seguros para 'extranjeros'

La sanidad pública en España, bien valorada por nuestro vecinos europeos y que ha demostrado especial eficacia durante la pandemia, es la principal fuente de asistencia ante cualquier urgencia de carácter médico, pero no todos los que residen de una y otra forma en nuestro pueden acceder a ella. Es el caso de las personas con nacionalidad no española, ya que el Código Nacional de Extranjería establece que todas las personas que permanezcan en España por más de 90 días han de contar con un seguro privado. No obstante, esta ley tiene excepciones y permite beneficiarse de la sanidad pública a menores o personas con nacionalidad no española pero que coticen a la Seguridad Social de España.

Esta ley obliga a todas aquellas personas con nacionalidad no española (incluidos los comunitarios, puesto que la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) solo incluye la asistencia sanitaria al mismo coste y con las mismas condiciones del país en el que te encuentres), a tener contratado un seguro privado para tener así asegurada una cobertura sanitaria completa. Junto a esto, también deben afrontar 'extras' -y muchos migrantes lo hacen- como la cobertura de repatriación o la asistencia sanitaria de sus familiares en el extranjero, razón por la que muchas personas han comenzado a contratar un seguro que cubre también la asistencia hospitalaria de sus familiares en su país de origen. En síntesis, todo un conglomerado de negocios en torno a uno de los temas más preocupantes: la salud, que va camino de rivalizar al que se ha generado entorno a la remesas, que superaron los 9.000 millones de euros incluso en pandemia.

Según la asociación de la Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA) los seguros de salud han incrementado un 8% desde 2019 hasta diciembre de 2021. Con un gasto total de 12,8 millones según los datos publicados por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) en su informe anual. La sanidad privada supone el 29,2% del gasto sanitario total, un 2,7% del PIB de acuerdo a los datos publicados a fecha de diciembre de 2021 por la Fundación Idis (Instituto de Desarrollo e Integración Sanidad).

Seguros de salud para residentes en España

Una búsqueda exhaustiva muestra que son decenas las aseguradoras, las tradicionales y otras no tanto, que ofertan pólizas de seguros médicos para extranjeros, todos ellos con distintas tarifas y coberturas, las cuales deben ser revisadas con cautela, pues deben de cumplir una serie de requisitos. Raquel Álvarez, asesora especializada en servicios de extranjería, expone que todas aquellas personas 'sin papeles' que no coticen en la Seguridad Social han de contar con este seguro privado, pero este no es el único requerimiento, pues hay más de 160 tipos de permisos y lo primordial es buscar un seguro que cumpla las estipulaciones. Un trámite que asegura que es fácil, pero hay que "poner atención en contratar conforme a los requerimientos" concluye.

Las condiciones establecidas por Extranjería fijan que no deben contemplar copagos -sin pago adicional por los servicios prestados-, tampoco periodo de carencia -deben entrar en vigor sin ningún tipo de demora-, y no deben tener límite de uso -que no implique un pago una vez la cuantía se eleva-. Del mismo modo, tiene que cubrir los servicios que presta la sanidad pública, lo que implica la cobertura de atención primaria, pruebas diagnósticas, hospitalización e intervención quirúrgica.

En una breve comparativa, para una persona en edad de trabajar, con buena salud, el precio más bajo es el de 61,8 €/mes. De este modo, la cuantía anual estaría entre los mínima sería de 800 euros, pero la máxima superaría los 2.200 euros, siendo todos seguros, sin copagos, ni carencias que cumplan con las condiciones requeridas. La diferencia radica en las coberturas como es el caso de la repatriación del cadáver en caso de fallecimiento, asistencia dental o segundas opiniones médicas.

Reagrupación familiar

Todos aquellos residentes no comunitarios que quieran reunir a su familia han de cumplir una serie de requisitos. De acuerdo a la legislación española, tan solo es posible la reagrupación de los ascendentes (padres o suegros), descendientes y a tu cónyuge o pareja de hecho. Y en todo caso han de demostrar que cuentan con un seguro médico privado como extranjero o prueba de suscripción al sistema de Seguridad Social.

Si es ascendiente, descendiente o pareja, la ley estipula diferentes condiciones. Sin embargo, algunas estipulaciones son comunes, como el pasaporte de los interesados, un informe que certifique que la vivienda del reagrupado es apta para vivir de forma digna, demostrar la posesión de medios económicas suficientes o contar con cobertura médica en el país al que procederá a residir. Una cobertura que, al menos al comienzo, según los requisitos, tendrá que ser de carácter privado, pues todos los extranjeros que prolonguen su estancia por más de 90 días no estarán cubiertos por la Seguridad Social a menos que coticen, algo que en el caso de los menores (de 16 años) o los mayores de 65 años, no es viable.

Estudiantes

Programas como 'Erasmus' o 'Munde' incentivan a muchos estudiantes a cambiar temporalmente su residencia e iniciar una aventura en otro país. Para poder realizar dichos trámites, desde las universidades uno de los requisitos, además de la convalidación de asignatura o tener la documentación en vigencia durante la totalidad del periodo, es contar con un seguro médico. De este modo, todos los jóvenes que quieran estudiar en otro país, ya sea tramitado a través de una institución educativa de su nación de origen(entidades que tienen acuerdos con algunas aseguradoras para ofrecer sus servicios, como es el caso de OnCampus) o de forma propia, han de contratar cobertura médica.

En el caso de los estudiantes, existen algunas diferencias. Por un lado, todos aquellos jóvenes procedentes de la Unión Europea tan solo han de contar con la tarjeta sanitaria europea (TSE) pero, eso sí, esta tiene una cobertura limitada y no cubre ninguna protección de viaje, búsqueda y rescate, repatriación al país de origen o tratamientos dentales de emergencia. Por otro lado, los estudiantes procedentes de terceros países deben proporcionar un seguro aceptado por los consulados españoles. En el caso de que la estancia no sea superior a un año, es válido un seguro médico privado para estudiantes internacionales. No obstante, si la estancia se prolonga más de un año, el estudiante necesita un NIE y debe matricularse para acceder al sistema sanitario estatal español.

Repatriación

La repatriación del cuerpo no es uno de los requisitos impuestos por la ley. Sin embargo, la gran mayoría de las personas quieren ser enterradas en su nación y por ello es una de las cuestiones que más inquietud suscita. De este modo, las embajadas reservan un espacio para informar a sus ciudadanos sobre ello e incluso ofrecen seguros, como es el caso del consuludo de la República Dominicana, el cual, según la edad, por un precio anual de 50 euros, si se es menor de 71 años, ó 95 si sobrepasa esa edad, te asegura la repatriación.

Cuidar de "los suyos"

El arraigo familiar es uno de los motivos que hace más difícil tomar la decisión de emigrar o no. Ante esta situación, para no dejar desvalidos a sus familiares, varias aseguradoras ofrecen un servicio médico para todos los familiares residentes en el país de origen y así poder cuidarlesdesde la distancia, una alternativa para aquellos casos en los que la reagrupación familiar no sea posible.

Este es el caso de la empresa Asistensi, la cual ofrece asistencia y protección médica en Venezuela, República Dominicana, México y Honduras. El precio de esta varia en función de la edad del familiar, el país en el que se encuentra y el estado de salud del que gozan los beneficiarios. Una empresa que ofrece unos servicios, que según asegura Raquel Álvarez, ya están supeditados en muchos de los seguros que contratan los extranjeros. Sin embargo, parece tener bastante buena acogida y van a ampliar sus servicios a Guatemala y a Filipinas.

Esta nueva empresa aprovecha así este nicho de mercado y ofrece consultas medicas durante todos los días del año a familiares residentes en el extranjero. Este servicio puede ser contratado en Republica Dominicana, México, Venezuela y Honduras para todos los familiares cuya edad se comprende entre los 0 y 85 años.

Este seguro, cuyo precio de contratación varia según el historial médico de las personas implicadas incluye seguro de hospitalización, cobertura de medicamentos o pruebas analíticas desde 30 euros al mes por beneficiario. Una opción que muchas personas se plantean pues operan en países en los que los sistemas sanitarios públicos cuentan con muchas limitaciones.

Funcionarios españoles en el extranjero

En España, todos los funcionarios han de elegir si se benefician de la Seguridad Social o de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), decisión a la que los funcionarios que trabajen fuera del territorio nacional no son ajenos. En consecuencia, el Gobierno debe poner a disposición de estos un seguro de salud válido. Es por ello que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha formalizado el pasado enero un concierto de aseguramiento con el objetivo de sufragar los costes de la asistencia sanitaria a sus mutualistas y demás beneficiados destinados o residentes en el extranjero. Así, el Gobierno ha adjudicado un total de 50 millones euros para cubrir estos gastos hasta el año 2024 a la aseguradora DKV Seguros y Reaseguros, única empresa que se presentó a la oferta.