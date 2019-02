La Unión Europea aconseja a May que retrase la fecha de salida de Reino Unido

Varios líderes europeos entre los que se encuentran la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro irlandés, Leo Varadkar; el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk; y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se han reunido este lunes con la primera ministra de Reino Unido para tratar los últimos aspectos del acuerdo del Brexit. En el segundo día de la Cumbre entre la UE y la Liga Árabe que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, han aconsejado a Theresa May que extienda la fecha de salida de Reino Unido, el 29 de marzo, ante la seria posibilidad de un Brexit sin acuerdo.

En concreto, el presidente del Consejo Europeo ha considerado públicamente que lo más "sensato" es empezar a planear una extensión de la fecha de salida. Tusk, ha asegurado que "está claro" que May "no tiene mayoría suficiente en la Cámara de los Comunes" y que, durante su reunión del pasado domingo, hablaron "sobre muchos temas, incluida la potencial extensión y sus consecuencias jurídicas". No obstante, la primera ministra británica se ha mostrado capaz

El líder europeo más a favor de un aplazamiento en la fecha de salida automática de Reino Unido ha sido el irlandés, con quien debe resolver los problemas de la frontera en Ulster. Varadkar ha expresado que le parece "poco posible" que el Reino Unido salga de la UE sin acuerdo y ha mostrado su confianza en la opción de posponer el Brexit.

La canciller Angela Merkel ha seguido la línea que sus homólogos europeos llevan mostrando desde que fuera rechazado el acuerdo el pasado 15 de enero y ha manifestado que "el foco" de las reuniones está en "los pasos siguientes que lleven el acuerdo del Brexit a la votación en el Parlamento Británico". Aun así, también se ha sabido que discutieron "brevemente" en su reunión la posibilidad de extender la salida de la UE.

Por su parte, Theresa May está teniendo desde enero una agenda hiperactiva de reuniones y negociaciones. Este mes de febrero se ha reunido con Jean-Claude Juncker en tres ocasiones, con Donald Tusk en dos y con su homólogo irlandés en, al menos, otras dos ocasiones. Además, el equipo negociador de May viajará a Bruselas este martes para seguir con las negociaciones. Sin embargo, y a pesar de las opiniones de los líderes europeos de extender la fecha, la primera ministra se ha mostrado capaz de llegar a un acuerdo de Brexit que, esta vez, sí sea aprobado por el Parlamento Británico antes del 29 de marzo.

La votación del acuerdo del Brexit definitiva será el 12 de marzo, si para ese día no hay un acuerdo que satisfaga a los parlamentarios británicos, se espera que el Reino Unido deje la UE sin ningún tipo de acuerdo, lo cual ha sido calificado de "desastre nacional" por algunos medios ingleses, o bien, que la primera ministra cambie de parecer y se muestre partidaria de extender la fecha de salida, de cara a alcanzar un acuerdo que satisfaga a su partido, los parlamentarios británicos y el resto de países de la Unión Europea.

Mira también Sánchez y May acercan posturas sobre el futuro de las relaciones en un Brexit duro

El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, ha pedido "flexibilidad" ante un posible aplazamiento del Brexit si eso permite lograr un acuerdo que contente a todas las partes implicadas. Si no se lograra un acuerdo, Borrel cree que "habrá que pedir una prolongación del plazo siempre que eso, naturalmente, contenga en sí mismo las perspectivas" de llegar a alcanzarlo, según ha podido saber Efe. "Prorrogar por prorrogar", ha añadido el ministro, "de una manera indefinida, de forma que el problema se cronifique y que estemos colgados del 'brexit' durante más tiempo tampoco es una solución".

Una segunda votación del Brexit

Mientras tanto, en Londres, el líder de la oposición Jeremy Corbyn, ha anunciado también este lunes que su formación impulsará esta misma semana la celebración de un segundo referéndum sobre el Brexit para evitar en última instancia "un Brexit conservador dañino" si el Gobierno rechaza negociar con Bruselas una relación más cercana.

"Tenemos un compromiso para plantear o apoyar una enmienda a favor de una votación pública para evitar que se imponga al país un Brexit conservador dañino", ha afirmado Corbyn durante una reunión con el grupo parlamentario laborista. La nueva postura laborista incluye como prioritaria la defensa política de sus cinco demandas para un Brexit con una relación más estrecha entre Reino Unido y la UE que incluye una unión aduanera, armonización con el Mercado Único, alineación en materia de derechos y protección y participación en las agencias de la UE relativas a seguridad, medio ambiente, educación y regulación industrial.

Mira también Video Jeremy Corbyn exige elecciones generales en Reino Unido

También ha anunciado que en caso que hubiera que llegar a un acuerdo sobre el Brexit, "está claro que el plan de los laboristas para el Brexit es creíble y podría negociarse con la UE", en lugar del actual plan que llevan a cabo los conservadores británicos. Corbyn, estuvo en Madrid el pasado domingo en el acto de campaña de los socialistas europeos para la próximas elecciones del 26 de mayo, se reunió con Pedro Sánchez y otros líderes socialistas europeos para "discutir los problemas" que están en en disputa en las negociaciones.

Además, el líder laborista se reunió con varios ciudadanos británicos residentes en España para "conocer" los problemas de la colonia británica en España, además de "asegurarse" el respaldo del Gobierno de España en temas de impuestos y contribuciones.