La UE se enreda con el Brexit: apunta a una ruptura con Reino Unido en mayo

Una posibilidad de hasta 63 días más. Esa es la prórroga que los 27 del bloque comunitario pueden conceder a Reino Unido para que salga definitivamente de la Unión Europea el próximo 22 de mayo. De aprobarse la prórroga, esta sería definitiva, de manera que el propio Consejo Europeo reconoce "ninguna prórroga más es posible más allá de esta fecha", es decir, con o sin acuerdo de divorcio.

No obstante, estaría sujeta a la condición de la que el presidente del Consejo Europeo informó el pasado miércoles: que el Parlamento Británico acepte el acuerdo de Brexit. Un acuerdo que ya ha rechazado en dos ocasiones, aunque en la segunda ocasión presentaba ciertas variaciones.

Pero el reglamento y las costumbres de la Cámara de los Comunes, como el Reglamento Permanente (Stating Orders en inglés), que no permiten que una misma propuesta sea debatida y votada dos veces. Tal y como le recordó el Portavoz de la Cámara, John Bercow, a Theresa May el pasado martes al decirle que "debe ser significativamente diferente" para poder presentarse en el Parlamento. Muchas de las costumbres y reglamento de la cámara no están escritos, si no que se rigen por la costumbre y tradición desde hace siglos.

De esta forma, el Consejo Europeo puede acordar por unanimidad acortar en más de un mes la petición de Theresa May de prolongar el Brexit hasta el 30 de junio. Tres meses más de negociaciones ante la falta de apoyos dentro del Parlamento Británico para aprobar un acuerdo de salida que convenga a ambas partes.

La noche en Bruselas está siendo un 'cajón de sastre' de posibles fechas que van saltando a la palestra. Varios funcionarios de las delegaciones comunicaban cuáles de las fechas eran, o no, posibles en función de los intereses y las posibilidades legales que les brindaba la regulación europea. La cual estipula que, si Reino Unido sigue en la Unión Europea hasta el 30 de junio, debe presentarse a las elecciones comunitarias para no quitar la posibilidad de decisión a los ciudadanos británicos. Quienes, técnicamente, siguen siendo parte de la UE. Aunque fuera solo por tres días más.

A falta de ocho días para que terminara el plazo y después de dos años y medio de negociaciones infructuosas, los líderes europeos discuten esa fecha definitiva y, parece ser que, improrrogable, no sobrepase los días de las elecciones europeas. Las elecciones al Parlamento Europeo se celebran del 23 al 26 de mayo en todos los países del bloque comunitario, de forma que la fecha que proponía la primera ministras de Reino Unido era inviable dentro de las leyes internas europeas, las cuales obligan a los países a presentar sus candidatos.

Una de las posturas más proclives a conceder una prórroga corta era la del presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, quien había comunicado que, a su parecer, la prórroga no debería ser posterior al 18 de abril. Ese día es fecha límite para que cada uno de los países de la UE comuniquen su intención de concurrir a las elecciones comunitarias.

La sensación, tal y como han declarado varios líderes europeos como Donald Tusk o Michel Barnier, es de "cansancio" y "frustración" ante la doble negativa de la Cámara de los Comunes de Londres de aprobar el acuerdo de salida. A pesar de que ambas partes negociadoras han puesto todo lo posible de su parte para llegar a un plan de salida que beneficie, o incluso sea menos dañino, para Reino Unido y Unión Europea.