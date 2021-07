Liberan a la youtuber Dina Stars tras ser detenida en Cuba por alentar la revuelta

"Acabo de llegar a casa. Estoy bien. No me maltrataron y no me secuestraron. Me llevaron por promover las campañas de manifestación pero no me trataron mal". Son las primeras palabras de la youtuber Dina Stars que el pasado martes fue detenida en Cuba. La conocida influencer publicó un vídeo de su participación en una manifestación pacífica en La Habana y fue requerida por agentes de seguridad del Estado en su domicilio mientras realizaba una entrevista en directo para Cuatro.

Los agentes la trasladaron primero a una céntrica comisaría de La Habana, explicó a Efe Edy Suárez, amigo de Dina y testigo visual de los hechos que han causado un fuerte impacto mediático, especialmente en España. Cuando Suárez y otros amigos acudieron a la estación de policía, los agentes les dijeron que la influencer había sido llevada a otro centro de detención a varios kilómetros al este de La Habana.

"No se sabe nada de ella. Estamos preocupados", declaraba a Efe su amigo, que espera "que el ejemplo de Dina sirva para que la gente se solidarice con otros jóvenes cubanos perdidos que fueron arrestados el domingo y no se sabe dónde están". Ahora ya está en su casa y pide no difundir noticias que sean "noticias falsas". En Cuba todavía hay 150 personas a las que buscan sus familiares de comisaria en comisaria.