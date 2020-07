Londres eximirá de cuarentena a los viajeros españoles a partir del 10 de julio.

El Gobierno de Reino Unido ha hecho oficial este viernes la lista de 59 países y territorios cuyos viajeros estarán exentos de guardar cuarentena una vez lleguen a Inglaterra, entre ellos España, entre críticas de las autoridades de Escocia y Gales, que han acusado al Ejecutivo de Boris Johnson de actuar de forma "caótica".

El ministro de Transporte, Grant Shapps, ya adelantó el jueves que a partir del 10 de julio los viajeros llegados de un determinado grupo de países no tendrían por qué aislarse 14 días ni facilitar sus datos de contacto a su llegada a Inglaterra. España, Italia, Francia y Alemania figuran en una lista que deja fuera a países como Estados Unidos, China o Rusia.

El Ministerio de Transportes ha explicado que la decisión se basa en "una variedad de factores" que incluyen "la prevalencia del coronavirus, el número de casos nuevos y la trayectoria potencial de la enfermedad" de los lugares en cuestión. El Gobierno de Johnson hará una "revisión constante" y no descarta dar marcha atrás si lo considera necesario.

Por el particular reparto de competencias en Reino Unido, la medida confirmada este viernes solo afecta a Inglaterra, y tanto la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, como el responsable del Gobierno de Gales, Mark Drakeford, han coincidido en calificar de "caótica" la gestión de estas medidas por parte de las autoridades centrales, según 'The Guardian' Ambas administraciones han criticado que Londres no les haya tenido en cuenta a la hora de elaborar este listado. Sturgeon ha advertido de que en el caso de Escocia las medidas de cuarentena siguen en vigor, si bien el responsable del aeropuerto de Edinburgo, Gordon Dewar, ha apuntado que los viajeros podrían evitarlas si viajan a través de aeródromos ingleses.